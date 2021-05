Il frutto più atteso della primavera è in arrivo nei banchi dell’ortofrutta. E sulle nostre tavole. In Puglia è già iniziata la raccolta. Quindi per molta parte d’Italia è questione di giorni e sono in arrivo i duroni di maggio, le prime ciliegie della stagione. Persino i Romani, di palato fine, ne apprezzavano le qualità e il gusto. Non a caso la pianta di ciliegio pare sia stata importata dalla Turchia proprio dall’antico popolo nel 72 a.C.

Quali varietà sono già pronte

Intanto scopriamo qual è la novità nel banco frutta, la primizia di stagione con pochissime calorie e molte vitamine dal gusto dolce e irresistibile a cui non possiamo proprio rinunciare. Le prime a maturare proprio di questi giorni sono le ciliegie bigarreau. È la varietà forse meglio gustata proprio perché attesa da mesi. Di solito ha un prezzo un po’ più alto perché è considerata una primizia. Può sfiorare anche i 12 euro al kg.

I duroni di Vignola

Dalla pianura padana, in provincia di Modena, arrivano i duroni di Vignola. Che oltre alla polpa, abbastanza compatta e dura, hanno un colore intenso, quasi nero, e un sapore ancora più dolce. È indubbiamente la varietà che meglio regge al trasporto su lunga distanza.

Ferrovia

Segue la varietà pugliese che ha un colore scuro, quasi nero ed è molto grande. Molto succosa e saporita è considerata un durone proprio per essere molto consistente. In generale le varietà di ciliegie sono diverse. In Italia se ne contano 18.

Proprietà

Pochissime calorie per un frutto che contiene vitamine A, B e C. Ancora, sali minerali e oligoelementi come rame, zinco, cobalto e manganese. Rappresentano il frutto che possono mangiare con serenità anche i diabetici. Infatti non contengono proteine e grassi.

Uno studio della Michigan State University (riportato da autorevoli siti che si occupano di salute) ha rivelato che una dieta ricca di ciliegie addirittura riduce le malattie cardiovascolari. Quindi scopriamo qual è la novità nel banco frutta, la primizia di stagione con pochissime calorie e molte vitamine dal gusto dolce e irresistibile s cui non possiamo proprio rinunciare. I duroni di maggio. Questi sono anche depurativi, disintossicanti e drenanti per il fegato. Non ci resta che adoperarci per l’acquisto.