Chi di noi possiede un giardino a casa ha una grande fortuna, ci permette di godere delle belle giornate di sole in tranquillità.

Non dobbiamo sottovalutare l’importanza di avere la privacy che meritiamo ma spesso abbiamo delle case confinanti con altre persone e questo può rivelarsi un problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Sembra una questione difficile da risolvere ma sveleremo che in pochi sanno che bastano questi geniali trucchetti per allontanare vicini spioni dal nostro giardino.

Soluzioni efficaci

Dobbiamo solo sfruttare la nostra creatività, è la cosa principale perché vedremo che di soluzioni ce ne sono innumerevoli.

È possibile inserire una parete divisoria in giardino creandoci un ambiente più appartato, possiamo trovare sia quelli rustici in legno che quelli in metallo.

Il pergolato potrebbe aiutarci ad aumentare la privacy in giardino ed inoltre ci aiuterà nei mesi in cui il sole batterà più forte.

In questo modo ricreeremo la sensazione di mangiare al coperto, godendo allo stesso modo del bel tempo.

Potremo personalizzarlo con varie piante rampicanti che crescendo si rialzeranno e garantiranno ancora più intimità.

La siepe sempreverde è una certezza, per quanto riguarda la protezione dagli sguardi indiscreti, avrà un’altezza a misura d’uomo e creerà un’atmosfera naturale e suggestiva.

Possiamo trovare anche la siepe artificiale che, grazie al suo fitto fogliame, ci assicurerà tutta la privacy di cui necessitiamo.

L’alternativa

Il gelsomino è una pianta rampicante molto adatta per formare una siepe, inoltre è sempreverde e profumata.

Cresce velocemente arrivando anche ai sei metri in altezza, inoltre è molto resistente ai parassiti, per questo spesso la vediamo a rivestire muretti e cancellate.

Un’altra pianta che ci proteggerà dagli sguardi indiscreti dei vicini è il Lauroceraso, pianta sempreverde dalle foglie allungate di colore verde intenso.

La sua caratteristica specifica per questa problematica è che ha una vegetazione molto compatta e alta, arrivando anche ad altezze superiori ad un metro.

In pochi sanno che bastano questi geniali trucchetti per allontanare vicini spioni dal nostro giardino, ma possiamo iniziare a prepararci.