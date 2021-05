Quando la voglia di un dolce scatta all’improvviso, fuori c’è caldo e non si ha intenzione di accendere il forno, non bisogna rinunciare. Esiste un metodo geniale per cucinare torte sublimi e soffici in poco tempo senza usare il forno, con la padella antiaderente.

Ne servirà una di medie dimensioni con i bordi alti, che mantenga il coperchio alto, utile anche a girare il dolce a fine cottura. La torta lieviterà in qualche minuto e servirà spazio per contenerla. La fiamma dovrà essere quasi al minimo per poter distribuire bene il calore. Carta da forno, olio o burro sul fondo eviteranno che si attacchi. Per avere una buona riuscita l’impasto dovrà essere non troppo liquido e ben miscelato.

Torte e crostate in padella

Esiste un metodo geniale per cucinare torte sublimi e soffici in poco tempo senza usare il forno, semplicemente in padella in 20-25 minuti a fiamma bassa. Si potranno realizzare torte squisite usando i classici ingredienti, compreso il lievito. Oppure provare ricette che sostituiscono il latte con lo yogurt, a due gusti, ma anche crostate e biscotti da manuale. La pasta frolla sarà la stessa che si utilizza anche in forno, la marmellata e le strisce finali saranno aggiunte a cottura avanzata. Se si utilizza una padella da 24 cm, dopo pochi minuti sarà cotta, basterà lasciarla raffreddare perché sia pronta da gustare.

I biscotti

Si possono preparare dei gustosi biscotti in padella, leggeri e semplici con succo di limone, senza uova né burro, da leccarsi i baffi. Andranno cotti su entrambi i lati per poco e poi lasciati riposare prima di mangiarli. Si potrà scegliere tra impasti che contengono grassi, con agrumi, aromatizzati al caffè, al miele. Personalizzati con scaglie di cioccolato da riciclare o cocco, spolverati alla fine con zucchero a velo, si otterranno biscotti deliziosi senza dover accendere il forno. Se conservati correttamente in un contenitore di vetro o di latta, potranno durare anche qualche giorno.