La colazione è sicuramente il pasto più importante della giornata.

Tanti la saltano non sapendo che in questo modo provocano dei danni al loro organismo.

Difatti, mangiare al mattino ci aiuta a stare in salute e a scongiurare l’insorgenza di certe malattie.

Per prima cosa, la colazione serve ad attivare il metabolismo, perché aiuta a bruciare più velocemente i grassi durante la giornata. D’altra parte, gli scienziati hanno evidenziato che aiuta a normalizzare il livello di glicemia nel sangue. Difatti, calma la fame dovuta ai picchi glicemici ed evita così le possibili abbuffate.

Ciò allontana il rischio di sviluppare malattie come l’obesità, a cui conseguono problemi cardiovascolari ed altri altrettanto gravi.

Ultimo ma non per importanza, mangiare al mattino garantisce una buona dose di energia per tutta la giornata e migliora i livelli di concentrazione.

Cosa mangiare

Passiamo adesso a ciò che ci interessa veramente: cosa mangiare a colazione?

Scopriamo qual è e come si prepara la vera colazione dei campioni.

Per un pasto corretto e funzionale al nostro benessere, è importante che la colazione sia nutriente.

Ciò significa apportare le corrette proprietà nutritive nelle loro giuste dosi. Si parla quindi di proteine, fibre, carboidrati e anche grassi “buoni”.

Ottimi esempi sono lo yogurt greco, la frutta fresca, la frutta secca, il miele e i cereali. Ma vediamo qualche idea per un risveglio da leoni.

Una prima idea è a base di yogurt greco bianco.

Questo tipo di yogurt ha un sapore diverso rispetto al classico che siamo abituati a trovare al supermercato. Per renderlo più gustoso potremmo pensare di addolcirlo con del miele liquido come quello di acacia o millefiori. A questo si potrebbe aggiungere della frutta fresca in pezzi, da scegliere a seconda della stagione.

D’estate si ha una vasta scelta tra fragole, pesche, albicocche, ananas e prugne. D’inverno, i tipi di frutta che più si prestano a questo tipo di colazione sono i kiwi, le banane, le arance e i loti.

Ma non è finita qui: adesso bisogna aggiungere un tocco di croccantezza al nostro yogurt. E come? Con i cereali o con della frutta secca come noci, mandorle e nocciole.

Attenzione però a non abusarne. Sia i cereali che la frutta secca sono alimenti molto calorici, per cui occhio alle quantità.

Una via di mezzo tra la colazione e il pranzo

Negli ultimi anni va di moda il brunch, nato in America come alternativa al classico pranzo della domenica.

Gli amanti della colazione salata aumentano sempre di più e solo recentemente se ne sono scoperti i benefici. Il suo elevato potere nutritivo permette infatti di esser sazi per tutto il giorno fino addirittura all’ora di cena.

Vediamo quindi una seconda idea per la nostra colazione. Una rivisitazione light del classico brunch americano a base di uova e bacon è composta da pane, salmone, uova e avocado.

Iniziamo tostando il nostro pane su entrambi i lati. Nel frattempo cuciniamo l’uovo in camicia e tagliamo l’avocado a fette sottili. Prendiamo il salmone e adagiamolo sul nostro pane croccante. Appena l’uovo sarà pronto, mettiamolo sul salmone circondato dalle fette di avocado. Verrà fuori un’esplosione di gusto e di colori, un piacere per il palato e per la vista.

Buon appetito!