La frutta secca pralinata si trova e si acquista proprio in questo periodo nei mercatini natalizi, ma si può pure acquistare la materia prima e fare tutto in proprio tra le mura domestiche. Ecco, infatti, come preparare e gustare la frutta secca pralinata fatta in casa muniti di una pentola, da mettere sul fuoco, e di pochi ingredienti.

Nel dettaglio, supponendo di voler pralinare mezzo chilo di frutta secca, che deve essere spellata e non tostata, servono 350 grammi di zucchero semolato, 150 ml acqua, cannella ed una manciata di sale.

Passando alla preparazione, nella pentola occorre mettere in cottura a fiamma media la frutta secca, l’acqua e lo zucchero semolato. Ed iniziare a mescolare solo quando lo zucchero inizierà a sciogliersi. Continuare a mescolare per poi abbassare la fiamma al minimo nel momento in cui lo zucchero inizierà a cristallizzare.

Questa è la fase in corrispondenza della quale, sempre a fuoco lento, lo zucchero tenderà a scurirsi. E così a caramellare la frutta secca. In questa fase occorre continuare a mescolare bene assicurandosi che tutta la frutta secca sia ricoperta dallo zucchero caramellato. Per farlo è possibile aiutarsi semplicemente piegando la pentola.

A questo punto la frutta secca, totalmente ricoperta dal caramello, sarà diventata lucida e sarà pure arrivato il momento di aggiungere la cannella ed una manciata di sale. Mescolare per bene, spegnere la fiamma ed aspettare che la frutta secca pralinata sia fredda. Per poi versarla su un foglio di carta da forno, e comunque su una superficie lontana da qualsiasi fonte di calore.

Una parte della frutta secca si può mangiare subito, mentre il resto si può mettere in uno o più vasetti di vetro sterilizzati con la chiusura ermetica. In questo modo, ben tenuta in un luogo fresco e asciutto, la frutta secca pralinata si potrà gustare anche dopo 2-3 settimane.