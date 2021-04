Scopriamo insieme la ricetta furba per preparare una gustosissima pizza in 15 minuti, risparmiando sulla bolletta della luce

In quest’articolo scopriremo insieme la ricetta furba per preparare una gustosissima pizza in 15 minuti, risparmiando sulla bolletta della luce. Ma come è possibile ottenere tutti questi vantaggi in un solo colpo?

Si tratta della pizza in padella, che è una ricetta furba perchè si prepara in pochi minuti e quindi senza perdere tutto quel tempo che solitamente occorre per preparare questo tipo di prodotto.

Quindi è l’ideale per chi ha poco tempo. E vuole mettere in tavola un piatto sfizioso e amato da tutti. Inoltre, essa è anche economica perchè si prepara senza accendere il forno. Quindi con un notevole risparmio sul consumo di energia elettrica.

Questa pizza si prepara senza necessità di lievitazione, utilizzando i soliti ingredienti. Ovvero pomodoro, mozzarella e basilico. Oppure si può farcire a piacimento, utilizzando ciò che abbiamo di disponibile in frigo.

Sicché, per realizzare la classica margherita, in pochi e semplici passaggi, ci occorrono i seguenti ingredienti: 400 grammi di farina, 260 grammi di yogurt greco, 40 ml di acqua, una bustina di lievito istantaneo, un pizzico di sale, 200 grammi di salsa di pomodoro, 100 grammi di pomodorini, 200 grammi di mozzarella, olio extravergine di oliva e basilico fresco.

Come si prepara

Qui di seguito, si indicheranno i passaggi per ottenere la pizza “furba”.

Mettere in una ciotola l’acqua, l’olio e lo yogurt greco ed aggiungere gradualmente la farina, il lievito istantaneo e un pizzico di sale.

Poi, impastare il tutto fino a formare un panetto e lasciarlo riposare per circa 10 minuti.

Tagliare il panetto in tre parti e stenderle con il matterello formando dei dischi.

Stendere l’impasto in una padella antiaderente, possibilmente dal fondo spesso, intinta di olio d’oliva e bucherellare con una forchetta.

A questo punto cuocere a fuoco medio, per circa 3 minuti per lato.

Di seguito, farcire la pizza con salsa di pomodoro, mozzarella a fette, pomodorini, olio extravergine d’oliva, parmigiano grattugiato e basilico per poi lasciarla cuocere per altri 5 minuti, coprendola con il coperchio.

E voilà, la pizza in padella è pronta!

In definitiva, abbiamo scoperto insieme la ricetta furba per preparare una gustosissima pizza in 15 minuti, risparmiando sulla bolletta della luce!