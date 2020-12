Anno nuovo, taglio nuovo? Potrebbe essere un modo scaramantico per lasciare simbolicamente questo 2020 difficile alle spalle. Per le donne, cambiare look spesso rappresenta un modo per voltare pagina o addirittura per cambiare vita. Dunque, perché non darci un taglio e provare qualcosa di nuovo? Scopriamo il taglio di tendenza del 2021: stiamo parlando del pixie cut.

Cos’è il pixie cut

Il pixie cut è un tipo di taglio di capelli che prevede un’acconciatura corta specialmente nella parte posteriore e sui lati della testa e un po’ più lunga nella parte superiore. Può essere definito, infatti, il cugino del caschetto corto. Il nome significa “taglio da folletto” ed è un taglio pratico, funzionale e molto giovanile. Scopriamo il taglio di tendenza del 2021 e chi l’ha anticipato. Le prime dive ad aver mostrato questo taglio sono quelle anni ’50-’60, come Audrey Hepburn in Vacanze romane e Jean Seberg in À bout de souffle. Sono seguite Liza Minnelli e poi Madonna nel video di Papa don’t preach negli anni ’80, fino ad arrivare ai giorni nostri con Anne Hathaway e Halle Berry, ma anche Natalie Portman e Charlize Theron.

A chi sta bene questo taglio

Insomma, le donne che lo portano non hanno paura di osare e di mostrarsi spavalde e fiere del proprio aspetto. In ogni caso, è un taglio adatto a molte donne, ma purtroppo non a tutte. Il viso ideale per portare questo taglio è quello di forma ovale che tende a rendere armonico l’insieme. Chi possiede un viso lungo può optare per un pixie cut con frangia che porti a celare in parte la fronte. È decisamente inadatto, invece, per donne che possiedono un volto tondo o al contrario quadrato perché, nel primo caso, tende ad accentuarne eccessivamente la rotondezza, mentre nel secondo ne evidenzia le spigolosità.

Approfondimento

Le scarpe di tendenza inverno 2020-2021