A pochi giorni dal Natale, il freddo si fa sentire ed è arrivato il momento di scegliere quali scarpe indossare. Inoltre, i saldi si avvicinano. In caso di dubbi in merito a cosa acquistare, abbiamo selezionato le scarpe di tendenza inverno 2020-2021, analizzando quanto visto sulle più recenti passerelle.

Le scarpe di tendenza inverno 2020-2021 vedono forme squadrate dei tacchi, punte affilate nei modelli pointy toe, plateau spesso vertiginosi e un insolito effetto peluche.

Novità maggiormente di tendenza

Ballerine in velluto pointy toe. Comode da indossare in qualsiasi stagione, in inverno permetteranno di dare un tocco glam allo stile. Ideali da calzare quando si veste il classico jeans skinny.

Sandali invernali. Indossati con le calze adatte, ad esempio collant o parigine, sono perfetti anche nella stagione invernale. Il consiglio è di giocare di contrasto: se il sandalo è chiaro, puntare sul calzino scuro e viceversa.

Mary Jane con plateau. Il cinturino alla caviglia conferisce loro un tocco quasi infantile che quest’anno torna in auge. Da indossare con il calzino bianco, si accompagnano alla perfezione a gonne lunghe e camicie a fantasia floreale.

Modelli classici intramontabili con un tocco di novità

Stivali al ginocchio. Quest’anno la moda suggerisce stivali molto alti, o del modello cuissard o poco sotto il ginocchio. Poco importa se il tacco è alto o basso: questo modello è ideale da portare sotto a gonne ed abiti aderenti. Quest’anno i colori trend per questo modello sono l’ultimate grey e il nero lucido.

Stivali da pioggia in gomma. Un evergreen che anche quest’anno non delude. Il tacco basso e largo conferisce loro una comodità senza pari. Consigliato nei colori nero e yellow illuminating, per uno stile che non passa inosservato, si abbinano bene a gonne longuette.

Come abbiamo appena visto, tra le scarpe di tendenza inverno 2020-2021, alcuni modelli “evergreen” si fanno spazio tra le novità. Anche se i colori donano loro ogni anno una sorta di effetto sorpresa.

