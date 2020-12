Ci lasciamo finalmente alle spalle uno degli anni più difficili e complicati delle nostre vite. Il 2020 ci ha sicuramente messo alla prova sotto tantissimi aspetti. Dalla paura dell’infezione al sentimento di angoscia dovuto all’essere rinchiusi in casa, la lista ahimè è lunga. Sebbene la battaglia contro il virus non sia finita, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Anche in Italia infatti le prime persone stanno cominciando a vaccinarsi. Nella speranza che tutto questo incubo finisca presto, tutti guardano all’anno nuovo con fiducia.

Antiche usanze

Proprio per i terribili mesi che tutti noi abbiamo passato, in molti sperano in un anno pieno di prosperità e fortuna. Proprio per questo, tanti sono alla ricerca di gesti e oggetti in grado di poter aiutare il destino ad essere benevolo. In parole povere, a cercare di attirare un po’ di fortuna. Certamente non è un’usanza che inizia oggi, anzi. Già gli antichi eseguivano molti riti che avevano come obiettivo proprio quello di attirare la fortuna.

Molte di queste credenze si sono conservate fino ai giorni nostri. Dall’arredare casa con determinate piante al portare sempre con sé oggetti porta fortuna, i riti sono tanti. Sebbene la loro efficacia ovviamente non può essere confermata a livello scientifico, vengono svolti da moltissime persone. Non sappiamo se possano funzionare ma, di certo, donano tanta speranza e serenità. A tal proposito, in questo articolo vogliamo svelare un’usanza che sta prendendo piede ultimamente. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo un oggetto rosso nel lato sud del salone.

Attirare la fortuna

Molte persone infatti stanno mettendo un oggetto rosso nella propria sala da pranzo. Non importa cosa, purché sia di questo colore. Dunque un cuscino, una scatola, una credenza, tutto andrà bene. Secondo alcune culture i colori caldi, il rosso in particolare, portano un’atmosfera di serenità e prosperità. Infatti sarebbe consigliato anche illuminare molto la sala, in modo da dare a quest’ultima un colore molto acceso e naturale. Inoltre, è necessario mettere questo oggetto nel lato sud del salotto. Questo perché, sempre secondo antiche tradizioni, il sud è sinonimo di fortuna e successo economico. Di tutti i punti cardinali è quello che più subisce le vibrazioni positive. Dunque ecco perché tutti stanno mettendo un oggetto rosso nel lato sud del salone.