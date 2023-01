Il cane più intelligente del Mondo non è il Border Collie: la risposta ti spiazzerà letteralmente

Il cane più intelligente del Mondo non è il Border Collie-proiezionidiborsa.it

È risaputo quanto i cani siano intelligenti, tanto è vero che proprio per questo sono tra gli animali domestici più amati di sempre. Alcuni però lo sarebbero più di altri, una caratteristica che apparterebbe ad alcune razze specifiche. A stilare una classifica di intelligenza canina è un recente studio che potrebbe farci ricredere sulle nostre convinzioni.

Tutti hanno una convinzione quando si parla di intelligenza canina, ossia che il più dotato sia il Border Collie. In effetti chiunque vi abbia avuto a che fare potrebbe testimoniarlo, sostenuto anche da qualche studio. In passato infatti la scienza stessa l’avrebbe definito il cane più intelligente di tutti. Una nuova ricerca però sembrerebbe ribaltare il risultato e sottrarre l’oro al Border Collie per incoronare una razza meno nota e diffusa.

Scopriamo il cane più intelligente del Mondo

La scienza continua sempre a condurre nuove indagini attorno ai nostri amici a quattro zampe per consentirci di conoscerli meglio. Basti pensare alle ricerche circa la maggiore longevità canina o potenza del morso. In tale orizzonte si pone uno studio del Dipartimento di Medicina degli Animali da Produzione dell’Università di Helsinki, riportata sulla rivista Scientific Reports.

Avrebbe riguardato 13 razze e più di 1.000 esemplari. La ricerca condotta avrebbe mirato a indagare le capacità cognitive e comportamentali dei cani coinvolti su vari fronti. Hanno infatti affrontato prove inerenti logica, memoria, socialità, risoluzione di problemi, capacità di interpretazione dei gesti ed esplorazione.

Le stesse avrebbero previsto l’utilizzo di cibo quale ricompensa o di un giochino.

La classifica

Dai dati raccolti, il cane più intelligente del Mondo sarebbe il Pastore Belga Malinois, che avrebbe ottenuto mediamente ottimi risultati nelle varie prove. Una razza molto spesso utilizzata anche dalla polizia. Avrebbe dunque spodestato il Border Collie, che se la sarebbe comunque cavata bene.

Sarebbero emerse però delle differenze nei punteggi tra le razze. Infatti nei 10 test, corrispondenti ad altrettante abilità, a distinguersi sarebbero state talvolta alcune razze talvolta altre. Ad esempio nelle interazioni con gli estranei il più amichevole è risultato il Golden Retriever. Mentre invece nell’esplorazione di un nuovo ambiente il più attivo sarebbe stato il Cocker Spaniel Inglese.

Il Border Collie però avrebbe ottenuto il punteggio più alto nel controllo inibitorio nei comportamenti, probabilmente dovuto proprio alle sue mansioni di cane pastore. Su questo fronte si è rifatto sul Pastore Belga Malinois che assieme al Pastore Tedesco è risultato invece il più impulsivo. Due razze risultate anche le più indipendenti al contrario del Golden Retriever che si sarebbe lasciato guidare dall’uomo in un compito di difficile risoluzione.

Il Pastore Australiano si sarebbe distinto per la maggiore persistenza nel compito assegnato, mentre il Cocker Spaniel Inglese l’avrebbe abbandonato con più facilità.

Gli altri partecipanti

Secondo gli studiosi, le differenze si spiegherebbero forse in virtù di alcune caratteristiche conseguenti le scelte effettuate dall’uomo nel loro impiego. Sebbene possano esservi in campo ulteriori fattori da indagare.

Per quanto concerne la memoria e la logica, non vi sarebbero stati grandi dislivelli tra le razze.

Oltre a quelle già citate, le altre razze coinvolte sarebbero state: l’Australian Kelpie, il Cane D’Acqua Spagnolo, il Labrador Retriever, il Finnish Lapphund, l’Hovawart, il Pastore Scozzese. Inoltre vi sarebbe stata anche una categoria di incroci.