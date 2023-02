Queste 3 razze di cane sono ideali da tenere in casa per la loro docilità e amore verso il padrone

Chi cerca un cane da tenere in casa dovrà scegliere con attenzione per non incorrere in errori. Tra tutte le razze ce ne sono 3 molto buone e perfette per il salotto.

I cani sono i migliori amici dell’uomo, da sempre amano stare accanto ai loro padroni in casa o fuori. Tanti hanno deciso di tenere in casa, come animali domestici, proprio dei cani. Si tratta di esseri viventi e non di giocattoli, per questo motivo sarà bene cercare di scegliere l’animale con molta attenzione. Mai optare per scelte avventate dal momento che ci sono alcuni cani meno adatti di altri per vivere in casa. Ogni animale ha le sue esigenze specifiche, molti hanno bisogno di fare movimento, altri si accontentano del divano. Intelligenti e giocosi sono dei veri e propri amici da rispettare ed amare. Oggi si cercherà di andare alla scoperta di 3 razze di cane perfette per vivere in casa, una di queste è davvero sorprendente. Il Basset Hound, il Maltese e il meraviglioso Levriero Afgano. Proprio questa ultima razza potrebbe stupire dal momento che i levrieri sono tra le razze che più necessitano movimento. Ebbene sì, nonostante questo i levrieri amano molto anche le comodità casalinghe.

Queste 3 razze di cane sono ideali da tenere in casa

La prima razza di cui si andrà alla scoperta è il Basset Hound, cane buffo dalle zampe corte e dal corpo allungato. Un cane da compagnia tranquillo e molto affettuoso che ama giocare ma anche starsene tranquillo sul divano. Chi pratica la caccia, inoltre, potrà utilizzarlo come segugio durante una battuta. Non è un caso si tratti di animali nati proprio per la caccia. Molto testardo a volte riuscirà ad ottenere ciò che vuole grazie alla sua caparbietà unita allo sguardo triste e malinconico.Un vero amico perfetto anche per chi non ama fare sport.

Maltese

Il Maltese è un cagnolino che molti conoscono benissimo dal momento che è molto diffuso nelle case. Dolce e affettuoso spesso viene scelto proprio dalle persone anziane che vedono in lui un vero e proprio compagno di vita. Un perfetto cane da compagnia che tenderà a soffrire molto se lasciato da solo. Ad un giardino in solitaria il Maltese prediligerà sempre una piccola casa insieme al suo umano. Nonostante le piccole dimensioni, poi, si tratta anche di un perfetto cane da guardia che riuscirà a percepire qualsiasi suono, anche il più flebile. Il pelo del Maltese potrà essere tenuto lungo o corto a seconda delle preferenze. In ogni caso si consigliano spazzolate quotidiane.

Levriero Afgano

Da ultimo si tratterà di un vero e proprio re, il Levriero Afgano. Un cane maestoso e regale che ha origini lontane. Come tutti i levrieri ama fare molto movimento ma, al contempo, saprà trasformarsi in un perfetto cane da salotto in cerca di calore umano.

Ha un carattere non facile, potrebbe, infatti, apparire molto testardo e indipendente in alcune circostanze. Con il Levriero Afgano, poi, si è di fronte ad un cane che necessiterà frequenti spazzolature per via del suo pelo lungo e liscio. Molto affettuoso con il padrone potrebbe apparire riservato con gli sconosciuti. Davvero queste 3 razze di cane sono ideali da tenere in casa.