Scopri subito chi sono i 5 VIP internazionali ultramilionari che non sapevi avessero casa in Italia, rimarrai scioccato!

L’Italia è sempre più nel mirino dei VIP d’oltreoceano, interessati ad investire nel campo immobiliare nostrano. Ecco i nomi delle celebrità da red carpet che potremmo incontrare facendoci un giro vicino casa.

Se l’Italia è nota anche come il “Belpaese”, un motivo ci sarà. Abbiamo montagne, colline, mare e tanto altro ancora, un mix di paesaggi diversissimi tra loro a pochi km di distanza.

La bellezza di questi paesaggi è, senza dubbio, una delle ragioni per cui tantissimi VIP, anche americani, decidono di acquistare una casa proprio qui. Come una sorta di buen retiro, la proprietà in Italia è diventata una sorta di moda tra le celebrità, che arrivano qui per godersi le bellezze locali.

Tutti sappiamo che George Clooney ha una fantastica villa a Como, a Laglio precisamente, sulla riva opposta alla nuova (e costosissima) villa dei Ferragnez. Oltre al famoso testimonial della Nespresso, però, sono tanti altri i VIP che hanno deciso di trasferirsi qui. Molti scelgono il centro, ma anche il sud Italia è sempre più bramato da questi personaggi famosi milionari. Ecco i nomi.

Scopri subito chi sono i 5 VIP internazionali ultramilionari che hanno comprato casa in Italia, dal Nord, al centro, fino al Sud

Ogni regione italiana ha una peculiarità che la rende affascinante e bella a suo modo. Tra le più belle in assoluto, però, non possiamo non citare la Toscana.

Sarà per la natura e i suoi colori spettacolari, per la buona cucina o la tranquillità che si respira vivendoci, ma questo è uno dei territori più puntati dai VIP. Primo tra tutti Sting, che, insieme a sua moglie Trudy, ha acquistato negli anni 90 una bellissima villa sulle colline del Chianti. La sua villa è la tenuta “Il palagio”, circondata a 350 ettari di vitigni.

Salento e son contento

Il Sud Italia, invece, ha stregato una delle attrici più famose di Hollywood, Meryl Streep. L’icona del cinema ha scelto, per la precisione, il Salento, territorio ricco di splendidi borghi e arricchito da una gastronomia tra le più buone al mondo. Nel dettaglio, Meryl ha acquistato casa in zona Mito, a Tricase, ma non è l’unica ad aver scelto questa zona.

Anche Helen Mirren, famosa soprattutto per il ruolo di Queen Elizabeth nell’omonimo film, ha scelto la Puglia per ritrovare pace e serenità. La Mirren, in particolare, ha optato per il comune di Tiggiano, dove ha acquistato una masseria salentina del XVI secolo.

L’ex coppia d’oro formata da Brad Pitt e Angelina Jolie

Concludiamo la carrellata di VIP americani ammaliati dalle bellezze italiane citando una delle ex coppie d’oro dello showbiz. Si tratta di Brad Pitt e Angelina Jolie, genitori di 6 figli, furono una coppia per diversi anni, fino al divorzio, avvenuto ufficialmente nel 2019.

Le 2 star mondiali scelsero la Valpolicella, dove acquistarono una villa seicentesca del valore di circa 32 milioni di euro. La proprietà, poi, è stata rivenduta dopo che i 2 hanno deciso di separarsi. Insomma, scopri subito chi sono i 5 VIP internazionali ultramilionari che, per l’appunto, sono rimasti affascinati dall’Italia. Scommettiamo che rimarrai senza parole dopo che avrai letto i loro nomi.