Settimana difficile per l’oro nero che è stato fortemente condizionato dall’andamento generali dei mercati finanziari. Tuttavia, il petrolio vittima dei timori sul settore bancario resiste alle vendite e recupera dai minimi. Al momento, quindi, rimangono aperte tutte le opzioni. Da quella che vede la continuazione del ribasso fino in area 50 $, a quella che vede il prezzo del petrolio risalire verso area 80 $.

Secondo gli esperti, due sono state le forze che hanno agito sul prezzo del petrolio. Da una parte il timore che la crisi del settore bancario possa esplodere diventando sistemica impattando sull’economia globale con conseguente riduzione della domanda di petrolio. Dall’altra l’aumento della domanda da parte della Cina.

Il petrolio vittima dei timori sul settore bancario resiste alle vendite e recupera dai minimi: quale futuro secondo l’analisi grafica?

Il petrolio ha chiuso la seduta del 24 marzo a quota 69,26 $, in ribasso dell’1,00% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 3,47% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Ancora una volta le quotazioni si sono mosse in prossimità dell’importantissimo supporto in area 67,04 $. Dopo l’immediato recupero di questo livello concretizzatosi nel corso della seduta di lunedì 20 marzo, le quotazioni hanno cercato di accelerare al rialzo, ma senza successo. Anzi, hanno effettuato un altro test del supporto in area 67,04 $ che ha resistito alle pressioni ribassiste.

Ecco, quindi, che per le prossime settimane il supporto in area 67,04 $ avrà un ruolo chiave per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni del petrolio.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale, anche se le quotazioni hanno recupera solo circa un quarto di quanto perso la settimana precedente, si sono portate sopra il supporto in area 68,46 $. Per le prossime settimane, quindi, la tenuta di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione rialzista che verrebbe confermata da una chiusura settimanale superiore a 78,36 $.

In caso contrario prenderebbe forza lo scenario che ha come obiettivo più probabile area 50 $.

