Scopri come pulire le tende da sole senza smontarle col rimedio detergente che non ti costerà 1 euro

Le tende da sole sono un elemento d’arredo importante in vista dell’estate. Pulirle e tenerle in ordine è necessario perché non pregiudichino l’estetica della casa. Per farlo senza bisogno di smontarle, puoi procurarti un unico ingrediente smacchiante. Non dovrai spendere un centesimo, in quanto lo avrai con ogni probabilità in cucina, pronto all’uso. Ecco di cosa si tratta e come usarlo per rimettere a nuovo le tende sporche.

Durante la bella stagione i raggi del sole penetrano attraverso le finestre, inondando di luce la nostra abitazione. È in questo preciso momento che entrano in gioco le tende da sole, pronte a ripararci senza il bisogno di abbassare le tapparelle. La trascuratezza che riserviamo loro di solito nella fase invernale, però, potrebbe farcele ritrovare piene di sporcizia. Se vogliamo liberarcene e dare una bella pulita, possiamo servirci di un rimedio che igienizza naturalmente. Con qualche goccia provvederemo a togliere ogni residuo, anche il più ostinato. Scopri come pulire le tende da sole senza smontarle o ricorrere a prodotti chimici.

Passo 1: rimuovere la polvere

Prima di partire con la pulizia vera e propria, è fondamentale rimuovere la polvere accumulatasi nei mesi precedenti. Infatti, saltando quest’operazione rischieresti di rendere meno efficace il lavoro e dover ricominciare tutto da capo.

Serviti di una spazzola con le setole morbide e strofinala delicatamente sul tessuto. Non trascurare nessuna parte, comprese le pieghe e gli angoli nascosti. Invece della spazzola, potresti impugnare un aspirapolvere o una scopa liscia, utili a evitare che la polvere finisca tra le fibre.

Scopri come pulire le tende da sole senza smontarle usando il metodo delle imprese di pulizie

Per detergere le tende da sole potresti impiegare un detergente apposito. Il sapone neutro potrebbe funzionare, soprattutto se si tratta di materiale acrilico o particolarmente delicato. Ma in caso ti manchi, puoi far ricorso a un semplice ingrediente che avrai certamente in dispensa: è il succo di limone.

Applicane un po’ direttamente sulle macchie, poi sfrega piano con una spugna. Per i punti più lontani, procurati uno spazzolone col manico abbastanza lungo. Attendi qualche minuto che il prodotto agisca e risciacqua con l’acqua. Una volta finito, aspetta che la tenda si asciughi completamente prima di esporla nuovamente al sole.

Se non sei sicura rivolgiti a un professionista

Quando si notano degli aloni sulla tenda è importante agire il prima possibile. Se non sei sicura di quello che fai, puoi contattare una ditta specializzata. Con gli strumenti adeguati e il personale competente riuscirà a risolvere il problema senza il rischio di danneggiare il tessuto. Cosicché potrai goderti in tutta tranquillità i momenti all’aperto, da sola o in compagnia.