Aspirapolvere con e senza sacco: ecco le migliori marche da acquistare secondo i test

Come scegliere l’aspirapolvere in modo consapevole per ottenere le massime prestazioni al prezzo più giusto? Ecco la guida da conoscere dopo i risultati di alcuni importanti test. Scopriamoli insieme.

Sul mercato esistono, ormai, tantissime tipologie di aspirapolvere. Le principali categorie si dividono in: verticale, a traino e robot. Dunque, prima dell’acquisto bisogna tener conto del modello ma anche del sistema utilizzato dall’elettrodomestico per raccogliere la sporcizia. Il dilemma è: acquistare un modello con il sacco o senza sacco? Per arrivare alla conclusione bisogna fare un po’ di chiarezza.

Aspirapolvere con e senza sacco: quale acquistare? Ecco i pro e i contro di entrambi i modelli

In genere, le scope elettriche di ultima generazione e i robot non presentano un sacchetto ma lo sporco va a finire in un piccolo serbatoio. Per quanto riguarda il modello a traino, invece, esiste con e senza sacco. La scelta di optare o meno per il modello con il sacco dipende dalle esigenze.

L’aspirapolvere con il sacco può avere una capacità di uno o tre litri e può essere realizzato con materiali come la carta, la microfibra o composti sintetici. In buona sostanza l’aria passa attraverso il sacco e viene filtrata lasciando intrappolata solo la polvere. I vantaggi di questo sistema è che il sacchetto si rimuove facilmente ed è di norma più grande del serbatoio. Inoltre, una chiusura particolare permette di bloccare la fuoriuscita della polvere. Tuttavia, i sacchetti non sono riciclabili e vanno sempre smaltiti nel secco-indifferenziato. Secondo i test di Altroconsumo, in media, le aspirapolveri più performanti hanno il sacchetto. Il lato negativo è che il sacchetto resta una spesa aggiuntiva da fare periodicamente. Inoltre, in alcuni casi sono anche difficili da reperire.

Senza sacchetto

L’aspirapolvere senza sacco, o scopa e elettrica, ha un serbatoio e lo sporco si separa dall’aria attraverso una tecnologia ciclonica. Tra gli aspetti positivi di questo modello è che sarà più facile recuperare qualche oggetto aspirato per sbaglio. Inoltre, non bisognerà stanziare un budget per i sacchetti e quando il contenitore è pieno si svuota. L’aspirapolvere senza sacchetto, però, tende a far fuoriuscire la polvere più facilmente e il filtro principale tende a sporcarsi di più e più velocemente. A questo punto scopriamo le migliori aspirapolvere con e senza sacco secondo i recenti test di Altroconsumo.

La classifica: ecco i risultati dei test

Dopo il miglior gestore telefonico 2023 e la miglior macchinetta del caffè 2023, Altroconsumo ci consiglia anche il miglior modello di aspirapolvere con e senza sacchetto. La classifica si riferisce ai dati ottenuti alla fine del 2022 con uno studio che ha messo a confronto diversi modelli di aspirapolvere.

Al primo posto abbiamo l’aspirapolvere Miele Complete C3 Score Red Ecoline – SGDP3 (traino con sacchetto, 7,1 kg, con un prezzo medio che si aggira intorno ai 249,00 euro). Al secondo posto, invece, si piazza il Vorwerk Folletto VK220S+EB420S (scopa elettrica con filo con sacchetto, 5,3 kg. Il suo prezzo medio è di 1.250,00 euro). Il terzo posto, invece, va a AEG VX6-2-CR-A (traino con sacchetto, 5,8 kg, prezzo medio 158,79 euro).

La classifica continua con:

Bosch BGL8PET2 GL80 Proanimal (traino con sacchetto, 7,0 kg, prezzo medio 211,95 euro);

Rowenta RO7485EA Silence Force Full Care Pro (traino con sacchetto, 8,0 kg. Prezzo medio di 2943,38 euro)

Bosch BGL8X230 (traino con sacchetto, 7,2 kg, prezzo medio 206,39 euro);

Premio “Miglior acquisto”

Vincono per il miglior acquisto e quindi per il miglior compromesso tra qualità e prezzo: