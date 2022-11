Come coibentare e isolare velocemente i cassonetti delle tapparelle per proteggersi dal freddo

Dalla nostra abitazione ci aspettiamo che sia comoda e gradevole, ma anche efficiente. In inverno è fondamentale proteggersi dal freddo e dove potremmo riuscirci se non dentro le mura di casa? Purtroppo, non sempre ci ritroviamo in un ambiente sicuro e ben isolato. Infatti, non sarebbe raro avere i brividi anche se abbiamo chiuso le finestre e il riscaldamento è in funzione. In questo caso, la colpa potrebbe essere dell’inadeguatezza dei nostri infissi. Se già il problema della condensa è comune, potremmo dover porre rimedio anche all’assenza di coibentazione.

Come coibentare e isolare velocemente i cassonetti col fai da te

Non è necessario chiedere aiuto a un professionista per isolare correttamente i cassonetti. Con qualche consiglio potremmo procedere anche per nostro conto. La prima operazione consiste nel prendere le misure. Infatti, dovremo accertarci che all’interno del cassonetto vi sia spazio sufficiente per posizionare il pannello isolante. Nello specifico, controlliamo che quest’ultimo disti di almeno un centimetro dalla tapparella chiusa.

Il prossimo passo prevede invece un accurato controllo dello stato delle pareti. Verifichiamo che non vi siano buchi all’esterno o nell’intercapedine. Se ne trovassimo qualcuno, chiudiamolo subito spruzzandoci della schiuma poliuretanica. Questo passaggio è importante per avere una buona base sulla quale lavorare.

Eseguiti tutti i passaggi preliminari, potremo continuare procedendo con l’isolamento vero e proprio. Come accennato in precedenza, un primo metodo consiste nel mettere nel cassonetto un pannello flessibile. Basterà farlo scivolare sotto la parete, per far sì che la circondi richiudendosi nella parte superiore. Ma esisterebbe anche un’altra possibilità, altrettanto pratica. Ovvero, potremmo procurarci cinque pannelli isolanti di polistirene per ogni cassonetto. In questo caso dovremo posizionarne due piccoli ai lati, un paio più grandi sotto e sopra e un ultimo davanti alla tapparella.

3 idee per nascondere i cassonetti con stile

Dunque, indossare il giusto abbigliamento coprente non è l’unico modo per restare al caldo. Nonostante abbiamo visto come coibentare e isolare velocemente i cassonetti per proprio conto, potremmo decidere di nasconderli. Non a tutti, infatti, potrebbero piacere visto che esteticamente non sono il massimo dell’eleganza.

Per rimediare potremmo effettuare qualche piccolo miglioramento visivo. Per esempio, potremmo optare per dei cassonetti a scomparsa, comodi e discreti. La struttura sarà invisibile e si potrà comunque ispezionare le tapparelle grazie a delle botole sistemate sulla parete o nel controsoffitto.

Una seconda opzione prevede di realizzare una finta cornice, realizzabile grazie al cartongesso. Con un lavoro ben fatto riusciremo a nascondere il cassonetto e farlo diventare un tutt’uno con l’ambiente. Per migliorare l’effetto ottico sarà importante fare un uso sapiente dei colori, creando un buon contrasto con le pareti. L’ultima possibilità è quella di appendere una bella tenda a una cornice a filo del soffitto. Aiuterà a coprire il cassonetto alla perfezione, in modo semplice e senza dover effettuare troppi lavori.