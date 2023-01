Scopri come preparare una tisana sgonfia pancia naturale fatta in casa e quando berla

Se durante le vacanze di Natale hai commesso molti eccessi a tavola, puoi iniziare gradualmente a rimediare rimettendoti in forma. Allo scopo, potrebbe aiutarti saper preparare una bevanda utile a ridurre il tuo girovita. Ecco come farla.

Con l’avvento dell’Epifania si chiude il periodo compreso a partire dalle festività natalizie. E si concludono anche gli irresistibili menù ricchi di dolci e pietanze elaborate. Ora è forse giunto il momento di ripensare alla linea e di fare qualcosa per riportare il tuo punto vita alla taglia prefestiva. Basta, dunque, alle tavolate con cibi grassi e succulenti. È ora di bere una bella tisana che possa aiutarti a sgonfiare quel poco di pancia che hai messo su in questo periodo.

Scopri come preparare una tisana per sgonfiare il girovita

Per tornare ad una linea impeccabile, certamente dovresti seguire una dieta sana e fare un po’ di attività fisica. I sontuosi pasti delle feste potrebbero averti lasciato un senso di gonfiore, anche ben visibile sul tuo girovita. In questo caso, puoi aggiungere alle tue sane abitudini ritrovate anche quella di sorseggiare una tisana a base di ingredienti naturali. Alcuni in particolare, potrebbero aiutarti ad eliminare il gonfiore dalla zona addominale. Ad esempio, un ortaggio come il finocchio potrebbe eliminare l’aria in eccesso grazie al suo contenuto di potassio. E il sedano, ricco di acqua, ti aiuterebbe stimolando la diuresi e l’espulsione di liquidi, accelerando inoltre il metabolismo. Scopri come preparare una tisana con questi due ingredienti e dire addio alla pancia gonfia come un pallone!

Come fare

Puoi preparare un apposito infuso fatto in casa procurandoti una manciata di semi di finocchio e un gambo di sedano. Dovrai preparare un pentolino pieno di acqua e porlo ad ebollizione sul fornello. Immergerai il gambo di sedano, prima ben lavato e pulito e, ad ebollizione avvenuta, getterai anche i semi di finocchio. Lascerai ancora bollire per una decina di minuti quindi potrai filtrare l’infuso, da bere successivamente. Il procedimento per preparare una tisana in casa è quindi molto facile. Ma quando berla e per quanto tempo?

In quali momenti bere la tisana e per quanto tempo

Puoi bere la tisana finocchio e sedano la mattina a colazione o la sera dopo cena. Puoi berne una o al massimo due tazze al giorno e solo per alcune settimane. L’ideale è non superare un massimo compreso tra 6 e 8 settimane. Questa particolare bevanda potrà aiutarti a rimetterti in forma in modo naturale e ad eliminare il fastidioso e antiestetico gonfiore del punto vita.