Guadagnare con i BTP è il sogno di molti ex BOT people. Cercano infatti di sfruttare al rialzo e al ribasso l’andamento dei prezzi, per lucrare la differenza fra prezzo in quel momento e il prezzo di rimborso, che avviene sempre a 100. Ci sono però momenti migliori per comprare e vendere. Se investi in BTP devi assolutamente conoscere queste date! Quali sono?

Attraverso uno studio delle serie storiche degli ultimi 100 anni sui mercati azionari, abbiamo calcolato con elevate probabilità cosa potrebbe accadere allo scadere di alcune date nel prossimo futuro.

Prima però andiamo a illustrare quale potrebbe essere l’andamento del BTP future nel corso del 2023. In base ai nostri calcoli, questo appena iniziato dovrebbe essere un anno laterale positivo.

Probabilmente il minimo è stato raggiunto nei mesi scorsi, e quindi il corso dei BTP tenderà a salire, e quindi i rendimenti a contrarsi. Poco probabile che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della BCE.

Dal punto di vista grafico, la settimana che si è appena conclusa potrebbe portare a una nuova fase rialzista del Future, e quindi a una risalita dei prezzi dei BTP sulle diverse scadenze. Il supporto da mantenere è in area 108,35, e fino a quando questo reggerà al rialzo, si presuppone un rimbalzo veloce verso area 119,17, e al superamento verso 122,50.

Riteniamo al momento molto probabile un ritorno verso area 131 nel corso del 2023.

Se investi in BTP devi assolutamente conoscere queste date!

Quindi, le scadenze decennali e quelle trentennali potrebbero vedere i rendimenti contrarsi in seguito a una salita del corso.

Se il livello di 108,35 non verrà rotto al ribasso, le probabilità sono che il minimo annuale sia stato segnato il 3 gennaio, e il massimo verrà segnato probabilmente fra giorno 8 novembre e 8 dicembre.

In base a questa previsione, la migliore tecnica di investimento potrebbe risultare quella di Buy and Hold.

Le date di setup dell’anno in corso sono le seguenti:

3 gennaio;

3 febbraio;

7 marzo;

26 giugno;

30 agosto;

9 ottobre;

8 novembre;

8 dicembre.

Alla scadenza di questi giorni, o a ridosso degli stessi (2/3 giorni massimi di tolleranza), potrebbero formarsi i minimi/massimi assoluti/relativi dei prezzi, e quindi dei rendimenti dei titoli di Stato poliennali.

Le date più importanti dell’anno dovrebbero essere il 3 febbraio, il 7 marzo, il 26 giugno e poi l’8 novembre. Conoscere queste date, insieme a un indicatore di tendenza potrebbe fare la differenza per chi compra e vende i BTP.