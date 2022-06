Il cavolo viola, o cappuccio viola, è un ortaggio che presenta numerose proprietà benefiche per l’organismo. Nasce e si viene coltiva soprattutto in Sicilia e lo si conosce per la sua denominazione in “cappuccio viola”. Il suo colore tipico è conferito dalla presenza degli antociani. Il cavolo viola appartiene alla stessa famiglia dei cavoletti di Bruxelles, cavolfiore, verza. Può essere mangiato sia crudo che cotto e viene utilizzato anche come ingrediente scenografico per la realizzazione di pietanze più particolari. 100 g di cavolo viola contengono 25 kcal e i valori nutrizionali vengono distribuiti in questo modo:

0 di colesterolo;

0,2 g di lipidi;

92 g di acqua;

1,9 di proteine.

Sono presenti anche molte vitamine del gruppo B e sali minerali quali potassio, ferro, calcio.

Scoperti i 7 motivi principali per consumare il cavolo cappuccio viola a tavola più ricette light per chi si allena e non

La cosa principale del cavolo rosso, di particolare attenzione per chi si allena o segue una dieta, è il fatto che questo favoloso ortaggio ha un contenuto di calorie veramente basso. Il che sarebbe ottimo per una dieta equilibrata. Grazie alla presenza di antociani e di vitamine, rafforzerebbe il sistema immunitario andando a contrastare i raffreddamenti invernali. Avendo molte fibre, sarebbe in grado di ripristinare la flora batterica consentendo un regolare transito delle feci. Ottimo per chi soffre di stitichezza o di problemi legati al gonfiore addominale.

Un altro aspetto importante è che andrebbe ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Avrebbe un effetto benefico sul metabolismo e tra l’altro potrebbe essere utile per depurare l’organismo da tossine. Sembrerebbe avere un effetto benefico anche per malattie legate alla sfera nervosa, difatti andrebbe a ridurre il rischio di patologie come l’Alzheimer. Ottimo anche per le ossa, per la vista e l’insonnia.

Come prepararlo

Come già accennato prima, il cavolo rosso in cucina può essere sia consumato crudo che cotto. Se viene consumato crudo, lo si può trattare allo stesso modo dell’insalata iceberg, per esempio. Lo si taglia a strisce e si condisce con olio e aceto. Se cotto, invece, può essere utilizzato per la realizzazione di zuppe o risotti, frullandolo, oppure come verdura di contorno. Potrebbe essere anche un’ottima alternativa a chi segue una dieta vegetariana o vegana. Con il cavolo rosso è possibile realizzare dei burger vegetali con pochissime calorie e tanto gusto. Ora, scoperti i 7 motivi principali per consumare il cavolo viola, si potrebbe inserire più spesso questo ortaggio all’interno delle nostre pietanze per avere una serie di benefici.

