Scoperta l’attività perfetta semplice se completamente gratuita che attiva le proteine della longevità 

È sempre stato uno dei desideri potenziali di chi trova la lampada di Aladino: vivere a lungo. Ma visti i patimenti degli ultimi anni e le difficoltà quotidiane di questa società siamo ancora sicuri del dono della longevità? Non se siamo propriamente sicuri ma ben altra cosa è invece pensare di vivere abbastanza a lungo e in salute. È assodato che sport e attività fisica facciano bene al nostro organismo assieme a una dieta equilibrata. Ma secondo uno studio inglese ecco scoperta l’attività perfetta semplice e completamente gratuita che attiva le proteine della longevità. La vediamo in questo articolo dei nostri Esperti e rimarremo sorpresi.

Gli studi che ne confermano l’efficiacia

Se non ci piace correre, almeno camminare velocemente dovremmo sapere che fa veramente bene. È considerata una delle attività aerobiche più complete ed efficaci per tenerci in salute. Unitamente al vantaggio di mantenere i muscoli allenati, proteggere le ossa, rinvigorire il cervello e mantenere la linea. Senza considerare che abbassa il colesterolo e la glicemia, accelera il metabolismo e permette di smaltire prima grassi e zuccheri. Come se non bastasse ecco la scoperta dell’università di Leicester in Inghilterra.

Scoperta l’attività perfetta e completamente gratuita che attiva le proteine della longevità

È proprio lei la camminata a passo veloce l’attività fisica che meglio permette la produzione delle sirtuine, ossia le proteine della longevità. Secondo i ricercatori britannici camminare velocemente è la migliore attività antietà quindi perché queste sirtuine andrebbero a regolare la riproduzione delle nostre cellule.

Ma attenzione che queste proteine ci permettono di invecchiare meno anche perché sono dei regolatori dello stress. Non per niente diciamo che camminare all’aria aperta allontani lo stress ed ecco servita la spiegazione scientifica. In più come se queste sirtuine non facessero abbastanza ecco che lo studio rivela che sono importanti anche per garantirci il dosaggio fisico energetico quotidiano. Un monumento quindi alle sertuine e una raccomandazione ancor di più a fare delle belle e intense passeggiate a passo svelto.

