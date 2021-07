Gustosissimi e dolci, i fichi sono una vera tentazione a cui non riusciamo a resistere per il sapore spiccatamente zuccherino che ne fa un frutto unico e molto richiesto. Proprio per questo i dubbi sulla consistenza del suo apporto calorico al nostro organismo sono tanti. Uno studio condotto dal Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della Cultura disponibile online ci fornisce qualche utile ragguaglio.

Quando mangiare fichi freschi è utile alla salute e non comporta effetti collaterali

Nello specifico il fico fresco contiene zuccheri facilmente assimilabili e una buona quantità di minerali quali potassio, calcio e ferro. Si tratta, leggiamo dallo studio, di un alimento nutriente e facilmente digeribile indicatissimo in quelle fasi della vita in cui sono necessarie fonti di energia rapidamente utilizzabili.

Infatti sono molto utili in condizioni particolari come la gravidanza, l’infanzia, l’adolescenza e la convalescenza.

Queste indicazioni, che riguardano le caratteristiche intrinseche del frutto, vanno valutate bene per l’assunzione se invece abbiamo problemi di diabete e glicemia alta. Infatti, in questo caso, conviene chiedere consiglio al proprio nutrizionista o medico di fiducia.

Quanti fichi al giorno

In condizioni di fisico sano, si possono mangiare fino a tre quattro fichi al giorno. Lo suggerisce una nutrizionista intervistata sull’argomento su una nota testata di attualità e costume. Il prezioso suggerimento rende conto anche dell’importanza di abbinare l’assunzione dei fichi ad altri alimenti per non rischiare di far innalzare troppo la glicemia.

Quindi sarebbe opportuno consumarli unitamente ad uno yogurt, ricotta o prosciutto crudo senza grasso oppure abbinati a verdure e cereali integrali.

Durante la giornata

Per il loro particolare e spiccato apporto nutrizionale è preferibile consumare i fichi a colazione in modo da avere tutta l’energia utile per affrontare con grinta la giornata

Una volta appreso quando mangiare fichi freschi è utile alla salute e non comporta effetti collaterali in riferimento alle fasi della vita, dobbiamo anche sapere che possiamo consumarli a metà mattina o nel pomeriggio come merenda.

Effetti collaterali

Eventuali controindicazioni sono da considerare per i soggetti diabetici, come già indicato, e quindi occorre confrontarsi con il proprio medico.

Un altro problemino cui potremmo incorrere è la diarrea nel caso in cui, se presi dalla gola, ne facciamo davvero un uso smisurato.