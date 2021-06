Non è stato mai detto con certezza scientifica quale alimentazione fosse la migliore per la salute e in particolare per certe malattie. Ma ora questa incertezza è stata tolta e finalmente si è scoperta l’alimentazione migliore per tenere a bada la glicemia e proteggere il cuore.

Un’alimentazione composita

Oggi si parla molto di alimentazione e si tiene in conto dei vari consigli per la linea e per la salute. Il nostro organismo ama gli equilibri alimentari, mangiare un po’ di tutto ma senza esagerare. Sono proprio le esagerazioni e le abitudini sbagliate che creano squilibrio nel nostro corpo, mettendo le basi a qualche problema di salute.

Ci sono dei cibi di cui non bisogna esagerare come ci dice questo articolo riguardo alla carne rossa. In generale il consumo di carne deve avere delle abitudini ben regolate perché è uno dei fattori che permette l’accumulo di grasso e colesterolo nell’organismo.

Scoperta l’alimentazione migliore per tenere a bada la glicemia e proteggere il cuore

Finora mancava una conclusione certa da parte degli studiosi, di un’alimentazione per un corretto indice glicemico. Gli studiosi hanno effettuato una valutazione delle varie diete per controllare il diabete e pubblicata sulla rivista Advances in Nutrition.

Secondo questo studio ciò che allontana il rischio di diabete di tipo 2 è proprio un’alimentazione a base di frutta e di vegetali. Per migliorare le quantità di glucosio nel sangue bisogna alimentarsi a base di cereali integrali, legumi, frutta e verdure. Queste apportano benefici anche al peso corporeo, migliorano le concentrazioni dei lipidi nel plasma e hanno influssi benefici anche sulla pressione sanguigna. Inoltre riducono le complicazioni cardiovascolari.

Tradizioni antiche

Le diete vegetariane cominciano ad avere sempre più spazio nelle abitudini alimentari in tutto il mondo. Ma sono anche una tradizione molto antica dell’India dove sono cresciute insieme alle credenze religiose. Mangiare solo i prodotti della terra, eliminando la carne, è una dieta che purifica il corpo e lo rende idoneo alla pratica dello yoga.

Ancora una volta, un buon regime alimentare e un’attività fisica si rivelano una coppa efficace per la salute.