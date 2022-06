La carta igienica è uno degli oggetti indispensabili per la vita di tutti i giorni. Forse per questo non pensiamo mai che improvvisamente possa scomparire dagli scaffali dei supermercati. In realtà è già successo in passato, per esempio durante il primo lockdown per il Covid 19.

Infatti, è uno di quei prodotti di cui si cerca di avere sempre una buona scorta. Eppure, può capitare a tutti di finirla e di non averne altri rotoli in casa. Qualcuno ha ipotizzato la possibilità di usare delle alternative alla normale carta igienica. Alcune sono ragionevoli, come per esempio farsi il bidet, ma altre potrebbero sembrare alquanto estreme.

Pensare che i nostri antenati ne fossero sprovvisti e vivessero perfettamente senza può far rabbrividire qualcuno. Ma è ancor più sconvolgente quanta carta igienica usiamo all’anno e quanto spendiamo per acquistarla. Non immagineremo mai quanti rotoli riesce a consumare una persona annualmente e quanto si potrebbe risparmiare acquistandone qualche confezione in meno.

Inoltre è una questione di rispetto e salvaguardia ambientale. Infatti, per produrre 10 rotoli di carta igienica si producono circa 2,5 kg di CO2. Nel frattempo, ogni anno si abbattono circa 270mila alberi solo per la sua produzione. Allora, vedremo come fare per ridurne il consumo senza rinunciare agli agi e alla comodità.

Sconvolgente quanta carta igienica usiamo all’anno e quanto costa, ma ecco come ridurre il consumo e risparmiare

Secondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono prodotti circa 684.150 kg di carta igienica. Ogni italiano ne consuma in media 70 rotoli, ossia 6,3 kg pro capite, fino ad arrivare anche a 140 rotoli. Nulla in confronto a tedeschi e inglesi che pare ne consumino dai 127 ai 134 rotoli. Ma nel Mondo a sprecare più carta igienica sono gli Stati Uniti.

Ma quanto costa un singolo rotolo di carta igienica nel nostro Paese? Si parla più o meno di 45 centesimi per rotolo, che moltiplicato per 70 rotoli corrisponde a 31,50 euro annui. Se moltiplichiamo questa cifra per 4 componenti di un nucleo familiare la cifra finale sarà di 126 euro.

Da tenere in considerazione che la presenza del bidet in Italia è un elemento notevole di risparmio. Ma ci sarebbe un altro modo per diminuire ancora il consumo di carta igienica. Da qualche anno sono state inventati dei wc che presentano delle micro docce interne che emettono un getto d’acqua delicato.

L’idea è quella di riprodurre i doccini esterni di cui alcuni wc, specialmente per disabili. Questo permetterebbe di avere una maggiore igiene e un minor uso della carta igienica. Allo stesso tempo si consiglia di acquistare sempre carta igienica prodotta da fonti riciclate (100% eco compatibili) e di diminuirne sensibilmente gli strappi.

Lettura consigliata

Ecco come lavare le parti intime maschili e femminili per mantenere il microbiota e prevenire malattie come candida e cistite