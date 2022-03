Ci sono azioni che facciamo ogni giorno a cui ormai non facciamo più caso. L’abitudine, però, può esserci nemica. Infatti, in alcune occasioni non ci permette di vedere se stiamo facendo degli errori. Siccome è normale lavare i piatti a modo nostro, non ci accorgiamo che così sprechiamo centinaia di litri d’acqua. Ma non stiamo parlando solo di come laviamo le stoviglie o usiamo la lavatrice.

Anche nel prenderci cura di noi stessi possiamo compiere degli errori. Ma ecco come lavare le parti intime, lo scopriamo n questo articolo. Capita spesso che la scienza si accorga che alcuni metodi igienici sono poco efficaci. Per esempio, abbiamo visto che per avere un viso luminoso e liscio bisogna seguire alcune indicazioni.

Fare il bidet, sia per donne che uomini, è un’abitudine normalissima. Forse talmente normale che non si è mai pensato ci possa essere un modo sbagliato o più giusto per farlo. Allora perché insorgono malattie come cistite e candida? Perché colpiscono entrambi i sessi? Lo scopriremo continuando la lettura di questo articolo.

Ecco come lavare le parti intime maschili e femminili per mantenere il microbiota e prevenire malattie come candida e cistite

Siamo spinti a credere che lavarci spesso sia sinonimo di benessere e salute. Tuttavia, secondo gli esperti, non abbiamo fatto i conti con la presenza dei lattobacilli delle parti intime. Questi sono utilissimi a proteggerci dalle infezioni, ma sono anche vulnerabili ai prodotti per l’igiene.

Per riuscire a mantenere la giusta quantità di questi microrganismi è necessario farsi il bidet una volta al giorno. In caso di rapporti sessuali o quando si va in bagno, il lavaggio può essere effettuato con sola acqua.

Così dicono ginecologi e urologi, i quali mettono l’accento sull’importanza del detergente intimo. Pare che la presenza di profumi, alcool o additivi non necessari li renda aggressivi. Inoltre, è fondamentale che un detergente intimo rispetti il pH genitale pari a 4/4,5. Meglio evitare disinfettanti o germicidi che potrebbero uccidere i microrganismi del microbiota. Anche quelli che producono troppa schiuma non sarebbero indicati.

Gli uomini, poi, se non circoncisi, dovranno effettuare un’operazione che si chiama scappucciamento del prepuzio. In questo caso si consigliano 2 bidet al giorno e un detergente a pH neutro. In commercio esistono dei prodotti dedicati all’igiene maschile che terranno lontani candida, cistiti e altre infezioni batteriche.