Una parte della casa penalizzata durante tutti i mesi invernali per le cattive condizioni climatiche diviene, invece, il posto più amato e frequentato nei periodi estivi. Stiamo parlando di balconi e terrazzi.

Questi spazi che nascono come contorno della casa sono indispensabili per rendere anche un appartamento in condominio vivibile. Infatti terrazzi e balconi, ma anche i giardini, sono zone ideali per momenti di ritrovo con familiari e amici.

In realtà questi piccoli o grandi spazi si trasformano spesso in luoghi magici dove ritagliarsi del tempo per sé, dove leggere, prendere il sole, gustare una fresca bevanda o una deliziosa colazione.

Pertanto è indispensabile trasformarli in vere e proprie oasi di benessere, profumate e colorate. Per farlo, degli importanti oggetti di arredamento sono le piante che ci aiutano anche ad allontanare dai nostri terrazzi e giardini gli occhi indiscreti di molti vicini.

Una cascata di fiori colorati questa pianta sempreverde perfetta per arredare balconi, giardini e terrazzi tutta l’estate e in inverno

Scegliere accuratamente le piante da posizionare sul nostro terrazzo è importantissimo, infatti una non vale un’altra, soprattutto nel periodo estivo.

Il consiglio è quello di optare per scelte intelligenti, meglio preferire piante sempreverdi e rampicanti resistenti al caldo estivo e alle temperature torride, ma anche al freddo invernale.

Tra queste piante ritroviamo l’Aubretia Cruciferae, una pianta perfetta da posizionare in giardino, ma anche su balconi e terrazzi. Infatti è particolarmente indicata da collocare sui davanzali, ma anche sui divisori di bambù o lungo le reti di confine.

I fiori di questa pianta possono essere di colore rosa, viola o blu e sono abbelliti dalla presenza di foglie tondeggianti grigioverdi leggermente pelose.

Foglie che la pianta non perde mai, difatti appartiene alla categoria delle piante perenni e sempreverdi. Questa piccola meraviglia vive bene con qualsiasi clima e non ha particolari esigenze. Fiorisce maggiormente se esposta alla luce diretta del sole, meglio ancora se posizionata con le radici al fresco.

Da posizionare in appoggio ma anche sospesa, l’Aubretia Cruciferae si allarga velocemente creando dei cuscini di piccole foglie che, con il passare dei giorni, vengono abbellite da una cascata di fiori colorati.

Alternative stellate

Un’altra valida alternativa per arredare balconi e terrazzi ed averli come cieli stellati è optare per la peonia. Non una peonia qualsiasi, ma una particolare varietà dai fiori caratteristici che assomigliano a stelle. Con questa scelta giardini e terrazzi esploderanno di colore, ma soprattutto di eleganza e raffinatezza.

