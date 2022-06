Il Trentino-Alto Adige è una Regione a prevalenza montuosa grazie alle montagne rosa, le Dolomiti. Questi massicci, Patrimonio UNESCO dell’Umanità, la sera, all’ora del tramonto arrossiscono, con lo spettacolo della Enrosadira. In questa Regione si può soggiornare per diverse tipologie di vacanze come:

una vacanza attiva dedicata agli sport outdoor come mountain bike, trekking o parapendio;

una vacanza formato famiglia con passeggini, carrozzine e miniclub;

ed ancora una vacanza benessere con trattamenti in SPA.

In questo articolo vedremo dei pacchetti offerta per una vacanza in Trentino a prezzi eccellenti.

Fra boschi, laghi e castelli ecco 5 pacchetti vacanza per soggiornare in Trentino con o senza bambini, validi per l’estate 2022

Le Dolomiti del Brenta sono celebri non solo per la mondana Madonna di Campiglio ma anche per cime spettacolari. In questo scenario naturale stupefacente fra la Presanella e il Gruppo dell’Adamello troviamo il centro di Pinzolo. L’Hotel Quadrifoglio a 4 stelle, praticamente in centro di Pinzolo, propone un pacchetto a 155 euro a persona per 3 notti. Il pacchetto comprende il trattamento in mezza pensione (colazione rinforzata, buffet di verdure e menù bimbi, bevande incluse con cena di 3 portate). Inoltre è data la possibilità di fruire del Mini-club e del centro benessere. È garantito il wi-fi in ogni camera. Occorre comunque contattare l’hotel per verificare il periodo e la disponibilità.

Pacchetti vacanze benessere in Trentino

Sempre le Dolomiti del Brenta si possono ammirare da Folgarida, rinomato centro in Val di Sole. La Val di Sole attraversata dal fiume Noce è celebre per i percorsi mountain bike ed il rafting. A Folgarida ha sede l’Hotel Madonna delle Nevi, 3 stelle superior. La struttura solandra offre un pacchetto vacanza benessere valido sino all’11 luglio e poi dal 27 agosto all’11 settembre. La proposta prevede il soggiorno per 3 notti a 220 euro a persona comprensivo di:

trattamento in mezza pensione;

tour guidato nel Parco Adamello Brenta (alle porte del quale si trova la struttura);

accesso alla SPA e centro Wellness;

sedute di massaggi;

accesso gratuito agli impianti di risalita, servizi di trasporto pubblico, ingresso ai musei gratis grazie alla Val di Sole guest Card.

Pacchetto famiglia in Val di Sole

Sempre in Val di Sole troviamo un’altra offerta vantaggiosa. L’Hotel Arcangelo, 3 stelle superior propone il pacchetto “Una montagna per Bambini”. La struttura è sita a Pellizzano, altra località della Val di Sole. La proposta prevede il prezzo di 4 notti a 624 euro per una famiglia di 3 persone di cui 2 adulti ed 1 bambino fino ai 12 anni. Sono compresi nel pacchetto valido fino al 16 luglio:

trattamento di mezza pensione con colazione a buffet;

miniclub assistito con ricco programma di attività;

accesso su prenotazione al centro benessere la Cueva;

accesso gratuito agli impianti di risalita, servizi di trasporto pubblico, ingresso ai musei gratis grazie alla Val di Sole guest Card.

Ricordiamo che la Val di Sole ospiterà il ritiro estivo del Napoli calcio dall’8 al 19 luglio.

Pacchetto vacanza Val di Fiemme

Ci spostiamo ora in Valle di Fiemme che ospiterà parte delle gare delle Olimpiadi invernali Di Milano-Cortina. A Tesero, l’Hotel Cervo, 3 stelle, offre diversi pacchetti vacanze fra cui “La settimana della famiglia”. Il pacchetto, valido sino al 17 luglio, comprende 4 notti con trattamento in mezza pensione a partire da 240 a persona. L’Hotel offre la fornitura per le attrezzature per i bambini come le biciclette e gli zaini portabimbi. Inoltre viene organizzata una degustazione di vini sulla terrazza panoramica e un ricco programma settimanale alla scoperta delle Dolomiti.

Ecco alcune opportunità per un soggiorno vacanza fra boschi, laghi e castelli.

Lettura consigliata

Ai piedi delle Dolomiti possiamo esplorare un lago magico situato nella Valle di Sole apprezzato da bambini, turisti polacchi e amanti del rafting