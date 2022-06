Giugno è iniziato da appena una settimana, ma la maggior parte di noi è già proiettata nei mesi di luglio e agosto per rilassarsi nelle spiagge più belle della nostra meravigliosa penisola. Però molti si fanno frenare nelle proprie scelte dagli ingenti prezzi di treni, compagnie aeree e macchine. Per questo oggi spieghiamo un piccolo trucchetto per eluderli, soprattutto nell’ultimo caso. Infatti basterebbe solo un euro per visitare le città più grandi di Italia noleggiando la macchina a prezzi stracciati. Scopriamo insieme di quale si tratta e perché conviene soprattutto in alcuni casi.

I vari escamotage per risparmiare sui viaggi

Prima di tutto però vogliamo rassicurare anche i più parsimoniosi. A volte per andare in giro è necessario programmare e fare dei sacrifici. Ad esempio bisogna magari partire in dei periodi non proprio consoni alle necessità della maggior parte delle persone, a delle ore difficili e con degli scali lunghi. Facendo in questo modo però si possono raggiungere delle destinazioni molto lontane, evitando i soliti prezzi proibitivi. Questo vale in generale per il trasporto aereo, ma si applica anche ad altri tipi di spostamento, come ad esempio il noleggio della macchina. Infatti al giorno d’oggi le crisi dei radiatori hanno fatto schizzare alle stelle le automobili a noleggio, rendendo più difficoltoso l’affitto per brevi periodi, anche all’interno del territorio nazionale.

Basterebbe solo un euro per visitare le città più belle di Italia e viaggiare on the road con questo intelligentissimo trucco

Però esiste un piccolo escamotage per riuscire a sviare questo genere di problematica. Per i viaggi domestici infatti ci pensa DriiveMe, una piattaforma che mette in palio dei viaggi a un euro. Alla società infatti è necessario che qualcuno gli sposti le macchine e per questo hanno adoperato un prezzo simbolico a cui si vanno ad aggiungere solo le spese di benzina e pedaggi a carico di chi prenota. È possibile fare delle deviazioni lungo la via se si rimane poi entro un certo limite orario e di chilometri.

Questo modo risulta particolarmente utile a chi vuole fare una gita fuori porta oppure a chi deve effettuare un trasloco da una città all’altra. Può anche essere molto utile a chi deve recarsi in aeroporto, dato che molti veicoli devono essere consegnati lì. Se si vogliono ulteriormente ammortizzare le spese poi basta condividere la macchina per dividere le spese di benzina e casello.

