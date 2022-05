Nessun limite su destinazione o data di viaggio per la nuova imperdibile promo dell’iniziativa Interrail Global Pass. Ideale se abbiamo intenzione di trascorrere una vacanza in giro per l’Europa o visitare più città di un Paese, magari distanti l’una dall’altra. Flessibilità e prezzo sono i punti di forza di questo pacchetto che, con le nuove offerte di Trenitalia, diventa ancora più accessibile.

I bambini viaggiano gratuitamente

È ora attiva un’offerta lampo su diversi pass del programma Interrail con sconti maggiori per i più giovani, fino al ventottesimo anno di età. Una volta acquistato, abbiamo fino ad 11 mesi per attivarlo e un periodo di viaggio limitato in base alla soluzione scelta.

Sono 3 i pacchetti Interrail Global Pass oggetto della imperdibile promo dal 50% di sconto di Trenitalia. Permettono di viaggiare rispettivamente per 1, 2 o 3 mesi sui treni di tutta Europa senza vincoli di destinazione o distanza, pagando in un’unica soluzione. Per il pacchetto di 1 mese, originariamente di 503 euro, il prezzo totale è 252 euro per 1 viaggiatore dai 12 ai 27 anni. Per quello di 2 mesi è 274 euro, mentre la soluzione per 3 mesi costa 339 euro. I prezzi indicati sopra valgono solo per i treni in seconda classe. Tuttavia, è possibile selezionare un Interrail Global Pass di prima classe ad un prezzo superiore. Ad esempio, il pacchetto di un mese per 1 viaggiatore giovane in prima classe costa 335 euro.

Imperdibile promo dal 50% di sconto valida sui treni di tutta Europa e senza limiti di data

Interrail Global Pass è aperto anche a viaggiatori adulti, sopra il ventottesimo anno di età, senior, sopra i 60 anni, e ai bambini accompagnati. Per quest’ultimi il pass è completamente gratuito. In particolare, ogni adulto può portare con sé fino a due bambini gratuitamente.

Per fare un esempio di prezzo, un adulto ed un bambino possono acquistare il pacchetto di 1 mese in seconda classe al prezzo di 335 euro. In prima classe il prezzo sale a 447 euro.

Sulla pagina informativa di Trenitalia troveremo le offerte non solo per l’iniziativa Interrail Global Pass, ma anche per Interrail Country Pass. Quest’ultima permette di viaggiare illimitatamente sui treni di un paese d’Europa di nostra scelta, diverso da quello di residenza.

