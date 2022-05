Sappiamo che i cibi fritti, se mangiati spesso, potrebbero affaticare il fegato e far aumentare il girovita. Questo perché la cottura degli alimenti avviene in grassi di origine animale o vegetale. Ma la frittura è anche un piccolo sfizio che ogni tanto possiamo concederci. Come rifiutare una gustosa frittura di pesce o delle patatine croccanti fuori e morbide dentro. Per non parlare poi dei dolci che prepariamo durante le feste di Natale o Carnevale. Insomma, friggere rende qualunque alimento molto più saporito.

Facciamo attenzione perché la schiuma bianca che si forma durante la frittura potrebbe dipendere da questo errore

La frittura è un metodo di cottura che nasconde delle insidie. Infatti, anche un piccolo errore potrebbe rendere gli alimenti unti, mollicci o troppo bruciati. A molti di noi è capitato di friggere e notare una strana schiuma bianca sulla superficie dell’olio. Eppure abbiamo, come sempre, acceso il fornello, aspettato che l’olio si riscaldasse e versato gli alimenti da friggere. Ma, quindi, cosa è successo?

Questa schiuma potrebbe dipendere dalla temperatura dell’olio troppo bassa. Ma anche da un repentino sbalzo di temperatura. Ma stiamo tranquille, non è necessario buttare via tutto. Basterà eliminare questa schiuma con l’aiuto di una schiumarola, attendere che l’olio arrivi a temperatura e continuare a friggere. Questa operazione è molto importante, perché quando la temperatura è bassa gli alimenti potrebbero assorbire troppo olio e risultare mollicci. Quindi, facciamo attenzione perché la schiuma bianca potrebbe dipendere da questa disattenzione. Naturalmente è importante anche utilizzare un olio di buona qualità, friggere pochi pezzi alla volta e usare una padella con il fondo spesso e i bordi alti.

Un ulteriore consiglio

Se abbiamo deciso di friggere del pesce o delle patatine, allora dobbiamo assolutamente seguire questi consigli per evitare che l’odore pervada tutta la casa. È molto importante chiudere la porta della cucina per evitare che la puzza si disperda. Ricordiamo di tenere anche le finestre aperte. Esistono dei semplici rimedi della nonna che permettono di friggere senza odori. Ad esempio, mentre friggiamo possiamo far bollire in una pentola dell’acqua e dell’aceto. L’aceto neutralizzerà l’odore del fritto.

Le nonne consigliano anche di inserire all’interno dell’olio caldo una fettina di mela. Avrà il compito di assorbire gli odori. Se la nostra fettina diventa cotta e dorata, sostituiamola con una nuova. Anche un rametto di prezzemolo, nell’olio caldo, potrebbe essere molto utile.

Lettura consigliata

Per evitare melanzane troppo unte e che si impregnano di olio durante la frittura ecco i segreti delle nonne da seguire