Quando ci troviamo a dover programmare un viaggio, nella scelta del volo concorrono tanti fattori. Primo fra tutti, per la maggior parte dei viaggiatori, è il risparmio e, insieme a questo, se possibile, la comodità. Diverse compagnie low cost offrono biglietti aerei a prezzi nettamente più bassi di quelli della concorrenza. Tuttavia, gli eventuali limiti potrebbero non adattarsi alle nostre esigenze, facendo inevitabilmente schizzare i costi alle stelle.

Il limite principale delle tariffe economiche

Perché è essenziale fare attenzione al bagaglio a mano prima dell’acquisto di un biglietto aereo? Il motivo sta nelle limitazioni previste per la tariffa più economica, diverse per ciascuna compagnia aerea. Se abbiamo un bagaglio di dimensioni maggiori di quelle consentite, potremmo incorrere in penali salatissime. Lo stesso vale per il numero massimo di valigie trasportabili a bordo e in stiva, sforato il quale potremmo rischiare di non salire a bordo. Onde evitare problemi di qualunque genere, è bene conoscere le politiche delle compagnie aeree riguardo le limitazioni sul bagaglio a mano.

Ryanair permette di portare a bordo gratuitamente, indipendentemente dalla tariffa, una piccola borsa. Nel caso si tratti di uno zaino, le dimensioni consentite sono 40x20x25cm, mentre per la borsa sono 25x20x40cm. Il peso massimo consentito è 10kg.

Easyjet offre ai viaggiatori la possibilità di portare gratuitamente un bagaglio a mano di dimensioni massime 45x20x36cm, comprese ruote e maniglie. Il peso massimo in questo caso è 15kg. Per Vueling la borsa a mano consentita ha dimensioni massime di 40x20x30cm, senza limitazioni di peso. Portiamo come ultimo esempio le politiche di Wizz Air, secondo le quali il bagaglio a mano consentito ha dimensioni massime di 40x30x20cm.

Attenzione al bagaglio a mano prima di prenotare un volo low cost, le penali sono salatissime

Cosa succede se non rientriamo nei limiti previsti dalla tariffa acquistata? Vediamo alcuni esempi. Nel caso di bagaglio da cabina sovradimensionato con Ryanair, questo potrà essere imbarcato in stiva pagando una penale di 70 euro. Con Easyjet, la borsa a mano eccedente di dimensioni potrà essere imbarcata in stiva dietro il pagamento di una penale di 58 euro.

Ecco perché è essenziale controllare le politiche sul bagaglio a mano prima di acquistare un biglietto aereo. Nel caso avessimo bisogno di più spazio, potremmo provare a comparare i prezzi delle compagnie più flessibili. ITA Airways permette in tariffa giovani di portare con sé borsa piccola, bagaglio a mano e in stiva senza sovrapprezzi ulteriori. Invece, nella tariffa per i possessori della Carta Giovani Nazionale sono compresi solo borsa e bagaglio a mano.

