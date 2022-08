La seconda settimana di agosto, che sta quasi per concludersi, è stata molto interessante dal punto di vista astronomico ed astrologico. Qualche giorno fa, ad esempio, i più fortunati hanno potuto ammirare le Perseidi, o più comunemente note come “Lacrime di san Lorenzo”.

Oggi, invece, salvo maltempo, si potrà apprezzare lo spettacolo garantito dall’ottavo plenilunio dell’anno, che rimarrà in Acquario garantendo soldi e successi ad alcuni segni zodiacali. Quindi, ci saranno sicuramente scintille in arrivo grazie alla Luna piena, ma la festa potrebbe durare poco per alcuni segni, a causa della posizione di Venere.

Questo Pianeta, nella giornata di ieri, è ufficialmente entrato nel segno del Leone, portando sicuramente un po’ di serenità e pace. Tuttavia, dal 18 agosto, esso sarà in trigono con Giove. Tale posizionamento, all’apparenza, potrebbe sembrare positivo, ma in realtà porterà scompiglio nella vita di alcuni segni zodiacali. Nelle prossime righe, sveleremo quali saranno i segni che, in questo periodo, dovranno alzare maggiormente la guardia e per quali motivi.

Venere trigono con Giove, un matrimonio all’apparenza perfetto

In genere, secondo la tradizione astrologica, la combinazione tra Venere e Giove rappresenta uno dei transiti migliori dell’anno. Esso, infatti, solitamente porta un po’ di spensieratezza nelle vite delle persone, garantendo divertimento e fortuna nelle relazioni sociali. Inoltre, questo transito spesso influenza positivamente anche gli interessi economici, favorendo gli investimenti, o la vincita di ingenti somme di denaro. Tutto ciò, però, quest’anno, potrebbe non essere vero per alcuni segni zodiacali. Infatti, in particolare per due segni, uno di acqua e uno di aria, le cose potrebbero mettersi male, soprattutto dal lato finanziario e sentimentale.

Scintille in arrivo grazie alla Luna piena ma occhio a Venere

La posizione di Venere in trigono a Giove sarà piuttosto sfavorevole, ad esempio, per i nati sotto il segno dell’Acquario. Per questi ultimi, la seconda metà di agosto potrebbe riservare delle sorprese spiacevoli dal punto di vista economico, con l’arrivo di alcune spese inaspettate. Per commercianti e liberi professionisti, i guadagni potrebbero subire una drastica diminuzione, tale da mettere in difficoltà il bilancio. Quindi, attenzione alle spese superflue. Adesso è il momento di risparmiare e accumulare il più possibile per non ritrovarsi a settembre con l’acqua alla gola.

Nei prossimi giorni arriverà una tempesta anche per lo Scorpione, soprattutto nei sentimenti. Litigi ed incomprensioni saranno all’ordine del giorno e molte relazioni arriveranno al capolinea. Per le giovani coppie, fidanzate o sposate da poco, non dovrebbero esserci grandi sconvolgimenti. Tuttavia, ciò potrebbe non essere vero per chi magari è sposato o convive da diversi anni. In questo periodo, quindi, si consiglia di mantenere la calma e di metter da parte la gelosia che, spesso, fa più male che bene.

