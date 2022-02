Sciare in settimana bianca e risparmiare è possibile grazie ad alcuni metodi molto utili per tagliare diverse spese

Tra le attività possibili in inverno, quella di praticare sport di alta montagna sembra essere una delle più costose. Molti non riescono a fare un preventivo delle spese, altri si spaventano prima ancora di partire. Eppure, potrebbe bastare svolgere alcuni semplici passaggi che ci potrebbero evitare il dispendio di varie decine di euro. Questi potrebbero costituire la differenza tra una esperienza vissuta serenamente ed una in cui si ha paura di spese improvvise.

Così, ecco alcune indicazioni utili prima della partenza. Infatti, sembra strano ma è compatibile sciare e fare una settimana bianca e risparmiare se si fa attenzione ad alcuni dettagli.

Spese anticipate, sconti e rateizzazioni

In primo luogo, possiamo fare un preventivo. Realizzare alcune spese in anticipo, inoltre, ci potrebbe aiutare a capire l’entità della spesa, evitare file ed ottenere sconti. Pensiamo all’attrezzatura. Pochi lo sanno, ma è possibile prenotarla in anticipo con riduzioni sul prezzo finale. Se avessimo l’idea di compiere una qualche lezione, ricordiamo inoltre che molte scuole sci presentano convenzioni anche del 20% con noleggi della zona. Peraltro, il materiale per principianti ha normalmente un costo inferiore. Tutte queste spese sono preventivabili con un giro su un sito internet e una chiamata.

Come stiamo vedendo, sciare in settimana bianca e risparmiare è possibile, grazie ad alcuni accorgimenti. Scopriamone insieme ancora degli altri. Se, ad esempio, volessimo rimettere a posto gli sci, informiamoci sui prezzi delle singole operazioni. Alle volte nel prezzo vengono incluse tutte le operazioni (sciolinatura, affilatura lamine, etc). Se alcune di queste non sono necessarie, non dobbiamo pagarle per forza. Ricordiamo però che le attività fai da te non dovrebbero riguardare attività quali il ripristino della soletta danneggiata, il tuning e la rettifica. Infatti queste sono particolarmente complesse.

Materiali e skipass

Come se non bastasse, alcuni centri noleggi prevedono la possibilità di acquisto dei materiali. Infatti, i proprietari potrebbero essere felici di cedere materiale in eccesso. E noi potremmo esserci trovati molto bene con un paio di scarponi che abbiamo provato e che ci stanno a pennello. Infine, queste forme di pagamento anticipato potrebbero essere realizzate con uno dei famosi sistemi di pagamento che da poco prevedono la rateizzazione in 3 mesi senza spese aggiuntive.

Per quanto concerne lo skipass, sono molti i comprensori ad offrire la possibilità di prenotarlo prima. Questo ci farebbe guadagnare tempo e, spesso, un piccolo risparmio. Proviamo però a prenotarlo con poco anticipo, così da monitorare l’evoluzione del clima. Normalmente l’offerta migliora con la lunghezza della prenotazione, ma in caso di tempeste difficilmente scieremo in tutto il comprensorio per tutta la giornata.

Occhio poi alle perdite di tempo. Il prezzo maggiore dell’alta stagione è dovuto all’aumento della luminosità correlato alla (tendenziale) buona condizione della neve. Proviamo a sfruttare il tempo molto lungo a disposizione evitando perdite di tempo. Sembra banale, ma le sciate più serene si fanno quando c’è poca gente. Proviamo a sfruttare la mattina e gli orari in cui tutti gli altri si accalcano in lunghe attese. Pochi minuti possono fare la differenza. Questo non è un risparmio di costi, ma un aumento del rendimento dell’esperienza.

La spesa maggiore ovviamente riguarda l’alloggio. Se tramite le nostre ricerche dovessimo notare una differenza consistente di spese, informiamoci presso la struttura circa le possibilità degli spostamenti. Una struttura a fondo valle collegata con un impianto sciistico centrale tramite un bus, il cui biglietto è incluso nello skipass, potrebbe essere un’ottima notizia. Spesso, inoltre, tra i costi nascosti ci sono quelli per il parcheggio presso le piste. Internet permette una grande libertà di ricerca. Ovviamente l’alta stagione tende ad avere dei prezzi notevolmente maggiori, ma le offerte possono essere sempre dietro l’angolo. Per fare il pieno di benzina, ad esempio, possiamo utilizzare i siti di monitoraggio per capire i prezzi della zona. Non necessariamente nelle località sciistiche i prezzi sono molto diversi dalle città, e tendenzialmente sono comunque più bassi rispetto alle autostrade.