Nel corso di questi mesi sembra aver ripreso vigore il fenomeno dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Gli esperti si stanno chiedendo se questo porterà a fenomeni inflazionistici molto elevati. Noi per intanto assistiamo all’aumento tangibile dei prezzi del carburante e di altri beni di prima necessità. In certi casi l’aumento di Metano e Gpl è stato immediato e spiazzante. Ciò che possiamo fare allora è applicare un semplice metodo per risparmiare dove possibile. Se, infatti, la macchina è un mezzo cui non possiamo rinunciare e i chilometri macinati ogni giorno sono abbastanza, questi aumenti potrebbero voler dire decine o centinaia di euro in più a fine anno.

È ovvio che non tutti possono utilizzare agevolmente il sistema pubblico nonostante questo ci garantirebbe anche una bella detrazione a fine anno. Per evitare sprechi inutili per il caro carburante potrebbe bastare questo semplice metodo. Basterebbe cioè visionare su Internet le tariffe applicate dai benzinai della zona tramite i comodi siti e applicazioni che offrono questo servizio.

Un aggiornamento completo e continuo

Con l’evoluzione della tecnologia e la sempre maggiore considerazione dei diritti dei consumatori, sono varie le piattaforme digitali che ci potrebbero risolvere uno spreco di tanti euro. In vari avranno sentito parlare di Osservaprezzi Carburanti, il sito del Ministero dello Sviluppo economico che permette di consultare i prezzi applicati dai gestori dei distributori nel territorio nazionale. Le tariffe sono aggiornate almeno settimanalmente. Questo sito indica tramite un comodo interfaccia la selezione di aree geografiche limitate in cui ricercare i prezzi in ordine crescente o decrescente, così come del prezzo applicato per il servito o per il self service.

In pochi però sapranno che esistono altri portali molto comodi che, pur non essendo istituzionali, sono comunque gratuiti ed intuitivi. Peraltro possono essere utilizzati anche tramite semplice app per smartphone. Uno questi si chiama Prezzibenzina.it e si basa sul continuo aggiornamento dei prezzi segnalati dagli utenti. Il più classico dei passaparola è stato così professionalizzato e presenta anche la possibilità di recensire e di giudicare il servizio ricevuto. L’interesse dell’utente nel segnalare le buone pratiche ed i prezzi vantaggiosi va così di pari passo con quello dei consumatori come categoria. L’interfaccia dispone ovviamente non solo del prezzo di benzina e gasolio, ma anche di metano e di gpl.

In autostrada, anche Autostrade per l’Italia garantisce un aggiornamento sempre costante. Basterebbe accedere al sito ed inserire il proprio percorso, oppure scegliere una tratta specifica. L’aspetto ulteriore è la possibilità di visionare anche tutti i servizi offerti dalle singole stazioni di rifornimento.

Infine, non dovremmo dimenticare che persino Google Maps, nella versione più recente, è in grado di offrire le informazioni che cerchiamo sul prezzo applicato, oltre agli orari di apertura e naturalmente l’indirizzo delle stazioni di servizio. In quei dispositivi in cui è stato attivato l’aggiornamento, basterà avviare l’app, cliccare su “Benzinai” e quindi su “panoramica”. E per chi consuma molti chilometri sulle strade, occhio a questa infrazione che con il nuovo Decreto Legge potrà essere sanzionata anche con dispositivi elettronici e fotografici e che può portare a multe salatissime e persino alla sospensione della patente.