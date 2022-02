Il radicchio è un ortaggio di stagione dagli splendidi colori. Alcuni amano gustarlo crudo in insalata, mentre altri lo usano per realizzare primi piatti come lasagne morbide e cremose oppure i risotti. Molti di noi lo cucinano al forno, gratinato con pangrattato e parmigiano, altri invece lo preparano con la mozzarella.

Infatti, se il modo più comune per cucinarlo è creare con esso dei contorni o dei primi, oggi vogliamo invece suggerire un secondo piatto davvero golosissimo.

Siccome possiamo utilizzare il radicchio davvero in mille modi, con questa ricetta possiamo abbinarlo alla carne ed ottenere un grande risultato.

Il sapore di questo piatto sarà così ricco ed avvolgente che stupirà subito amici e parenti.

Ingredienti

4 fette di petto di pollo;

4 foglie di radicchio;

60 g di speck;

120 g di taleggio;

20 ml di olio EVO;

mezzo bicchiere di vino rosso;

200 ml di brodo vegetale;

sale q.b.

Gratinato al forno è delizioso, ma il radicchio in padella con questa ricetta diventa un’incredibile secondo piatto pronto a spopolare

Iniziamo lavando per bene le foglie di radicchio. Stendiamole su un canovaccio e nel frattempo occupiamoci del pollo. Mettiamo le fette di petto di pollo tra 2 fogli di carta forno e rendiamole più sottili usando un batticarne.

Adagiamo una fettina di speck ed una di radicchio su ogni petto di pollo. Tagliamo a pezzetti il taleggio e poggiamolo al centro sulle foglie di radicchio. Con delicatezza, arrotoliamo le fette di pollo su loro stesse, in modo da creare degli involtini. Per chiuderle, usiamo un po’ di spago da cucina.

Versiamo l’olio in un tegame e, quando sarà caldo, facciamo rosolare gli involtini per qualche minuto girandoli di tanto in tanto. Quando la carne avrà cambiato colore, sfumiamo con il vino rosso e lasciamolo evaporare.

A questo punto, possiamo aggiungere il brodo vegetale e continuare la cottura per circa 20 minuti con il tegame coperto. Poco prima di terminare, saliamo a piacere, togliamo il coperchio e lasciamo che il brodo di cottura si riduca leggermente.

Usando una pinza da cucina, mettiamo gli involtini di pollo e radicchio sul piatto insieme ad un po’ di salsina. Rimuoviamo lo spago facendo attenzione a non scottarci e gustiamo questo delizioso piatto.

Consigli

Gratinato al forno è delizioso, ma con il radicchio possiamo realizzare anche un veloce piatto salva cena utilizzando un rotolo di pasta sfoglia. Possiamo dare ai nostri involtini un sapore più delicato usando, ad esempio, del prosciutto crudo e la scamorza dolce.

Conserviamo in un contenitore ermetico gli involtini da tenere nel frigorifero per non più di un giorno, ma consigliamo di non congelarli.

