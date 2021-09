Il nostro guardaroba per le imminenti stagioni autunnale e invernale si va arricchendo di capi in linea con le proposte moda. Soprattutto perché in diversi casi, come per molti maglioni che vedremo ritornare di moda, ce li abbiamo già. Magari non li usiamo da un po’ ma non li abbiamo messi al bando nei vari cambi stagione quasi consapevoli di un possibile ritorno. Le passerelle tra gli altri outfit propongono dei super classici, (rivisitati ovviamente) che non possono mancare nel nostro guardaroba. Ed è un’impresa possibile perché potremmo già averli o comunque seguendo i consigli su come acquistare capi nuovi non in saldo, potremmo acquistare ex novo. Magari senza spendere un patrimonio. Nello specifico almeno uno di questi tailleur non può mancare nel nostro guardaroba per il 2021 2022.

Quali capi

La moda ne propone diversi e noi ne scegliamo alcuni, 4 in particolare che sono:

il tailleur tre pezzi;

tailleur con pantaloni slim;

il tailleur sportivo;

tailleur gessato.

Almeno uno di questi tailleur non può mancare nel nostro guardaroba per il 2021 2022

Certo non sarà necessario averli tutti, a meno che per motivi diversi e spesso di tipo professionale non li usiamo a cadenza quotidiana. In generale i colori vanno dal nero al grigio in tutte le sue sfumature. Poi ancora il bianco e il gessato da abbinare con il tacco o anche con anfibi e scarpe da ginnastica. Il primo che riportiamo e che ci incuriosisce maggiormente è il tailleur tre pezzi. Prerogativa del Mondo maschile, rappresenta uno stile nuovo per la prossima stagione. Giacca, pantaloni e gilet per una donna e uno stile di forte impatto. Rimanda ad un tipo di donna rigorosa, tenace, straordinariamente chic.

Con pantaloni slim

Decisamente più easy (semplice) il tailleur con pantaloni slim comunica maggiore semplicità e leggerezza da parte di chi lo indossa. In questo caso i pantaloni saranno stretti appunto e magari lunghi giusto fino alla caviglia e la giacca da abbinare dovrà essere più ampia e larga.

Sportivo

C’è poi il tailleur sportivo adattissimo per quando si vuole essere formali senza rinunciare ad un certo comfort. In questo caso sceglieremo pantaloni comodi con scarpe da ginnastica e sotto la giacca magari possiamo abbinare un maglioncino a collo alto.

Gessato

L’ultima tra le nostre proposte riprese dalle passerelle per il prossimo autunno inverno è il gessato. E proprio in questo caso se rovistiamo bene, potremmo già averne uno. È tra gli altri un capo di ritorno perché c’è poco da fare, rimane un grande classico. Davvero possiamo utilizzarlo sempre e per diverse occasioni. Con scarpe basse o alte, con camicia o top non ci permette mai di sfigurare.