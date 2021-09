Per chi soffre di colesterolo alto è possibile cominciare bene subito alla mattina con una colazione mirata. Il che equivale a dire eliminare le classiche merendine pronte e gustose, ma troppo ricche di grassi. Attenzione che per regolare il colesterolo anche al primo pasto della giornata, non dobbiamo per forza rinunciare del tutto al latte. Quello vegetale, ad esempio potrebbe fare al caso nostro. Vediamo comunque come abbassare il colesterolo anche a colazione con questi 5 alimenti buoni e genuini.

Il re della colazione a basso colesterolo

Potremmo davvero definire lo yogurt magro il re per eccellenza della colazione abbassa colesterolo. Prendendo come unità di misura 100 ml di yogurt, avremo appena 5 mg di colesterolo, ossia un quantitativo davvero limitatissimo. Un altro alimento molto simile in grado, tra l’altro di attaccare i grassi e ridurli è il kefir. Come e più dello yogurt portatore anche di nutrienti salutari e importanti. Ricordiamo che sia yogurt che kefir sono ricchi di calcio e proteine, in grado di darci quel giusto sprint per affrontare la mattinata. A questo proposito, ecco perché assumere kefir e kiwi assieme a colazione.

Abbassare il colesterolo anche a colazione con questi 5 alimenti buoni e genuini

Se vogliamo perseguire l’obiettivo di contrastare il colesterolo già a colazione, come dimenticare l’efficacia dei cereali integrali. Soprattutto fette biscottate e pane in questa versione alimentare, ricchissima di fibre. Il compito di queste sostanze, per chi le assume già di primo mattino non è solo quello di ridurre il colesterolo, ma anche di favorire il metabolismo. In questo caso avena e orzo potrebbero essere l’accoppiata vincente per ridurre il colesterolo cattivo, eliminando più lipidi possibile. L’avena è sempre più indicata dalla scienza alimentare come un prodotto speciale dedicato a chi soffre di colesterolo alto.

Succo di mela e di arancia

Non dimenticando il frutto estivo meno mangiato che combatte glicemia e colesterolo alti proteggendo il fegato, spazio anche a mele e arance. Sta per arrivare decisamente il loro momento e cerchiamo di approfittare sia della mela che dell’arancia. Mentre qualche nostro Lettore sarà già abituato alla classica e benefica spremuta di arancia, la presenza della mela è una sorpresa. Eppure, secondo le indicazioni di molti studi, mangiare mela alla mattina potrebbe davvero ridurre il livello di colesterolo. Teniamo comunque presente che unitamente alla dieta, per combattere grassi e lipidi presenti nel sangue, dobbiamo fare anche attività fisica e sportiva.

