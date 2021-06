In molte delle nostre case ci sono vecchi armadi e cassetti che pensiamo di buttare via. Infatti, alcuni pezzi di arredamento del nostro appartamento hanno inevitabilmente qualche anno. E, quando li vediamo ormai rovinati, è normale volerli cambiare, cercando qualcosa di nuovo e di più moderno. Ma anche se volessimo sostituire i vecchi mobili, come ad esempio i cassetti, perché dovremmo gettarli nella spazzatura? Ci sono tanti modi in cui possiamo riciclarli e oggi vogliamo proporre principalmente due idee davvero fantastiche. Perciò, da oggi non buttiamo via i vecchi cassetti dell’armadio ormai rovinati ma utilizziamoli in questo modo geniale e utilissimo.

Contenitore per le tazze da mettere in cucina per rendere più sofisticata la stanza

Iniziamo con questa idea davvero carina per abbellire la nostra cucina. Prendiamo un nostro vecchio cassetto, ripuliamolo a fondo e, successivamente, verniciamolo con il colore che più ci piace e che meglio si abbina a quelli già presenti in cucina. Adesso riponiamolo in uno scompartimento o su un tavolo, una volta che sarà asciutto, e riponiamo al suo interno le tazze e i bicchieri piccoli che vogliamo esporre. Sarà davvero un pezzo d’arredamento originale e carino!

Scarpiera nuova ed economica da qualche vecchio cassetto, ecco come realizzarla

In alternativa, possiamo creare una nuova scarpiera con i nostri cassetti rovinati. Infatti, ci basterà verniciarli prima di tutti, per renderli più piacevoli alla vista. Successivamente, sfruttiamone la base, mettendone diverse impilate una sopra l’altra. Ognuna di esse sarà abbastanza resistente da reggere almeno un paio di scarpe e la nostra camera sarà decisamente più ordinata.

Dunque, non buttiamo via i vecchi cassetti dell’armadio ormai rovinati ma utilizziamoli in questo modo geniale e utilissimo! Da oggi sappiamo che queste idee di riciclo potranno migliorare la nostra casa! Inoltre, essendo degli oggetti di arredamento fatti a mano, renderanno di sicuro il nostro appartamento più originale e personale!

Approfondimento

Forse non butteremo più i flaconi finiti di shampoo, balsamo e detersivo nella spazzatura grazie a questi geniali metodi per riusarli