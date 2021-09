L’estate dona alla pelle un colore bronzato, che rende le nostre mani spettacolari. Un piccolo dettaglio come l’abbronzatura può valorizzare anche le mani. Spesso riesce a nascondere qualche difetto o imperfezione. Ma per avere una pelle bella morbida e liscia, non dobbiamo mai tralasciare le abitudini di routine, come idratare, nutrire e proteggere. Perché, oltre a ripararci dal freddo, in autunno dobbiamo continuare a usare creme protettive, che fanno da barriera per i raggi UV.

Dopo che avremo fatto una manicure, sicuramente mettere uno smalto, adatto alla personalità e occasione, potrà esaltare il nostro stile. L’autunno cancellerà a breve il nostro colorito e certi smalti estivi non potremo più metterli.

Nei mesi caldi ci siamo scatenate con colori sgargianti, unghia arcobaleno, metalliche, con punti luce applicati. Non sono mancate le tinte più soft, pastello e color carne, per chi non voleva colori troppo esuberanti.

Oltre il classico smalto rosso sono questi i colori nuovi autunnali di tendenza che spopoleranno

In autunno e in inverno non dovremmo conservare proprio tutti gli smalti di agosto.

Esistono dei colori evergreen, senza tempo, che superano tutte le stagioni sempre con gran successo. Come nella moda in passarella, il rosso e il nero sono un must da avere sempre, sia dentro l’armadio, che sulle unghie. Bisogna, però, avere un po’ di carattere e grinta per scegliere questi colori forti che, abbinati agli accessori e l’outfit giusto, risultano affascinanti.

Le tonalità del rosso diventano più ricche e varie, possiamo giocare con un colore che tende più al marrone o all’amaranto. La tavola dei colori prende ispirazione dai boschi autunnali, quindi propone anche il verde, gialli, oro, porpora. Tutte le nuance, accostate ad anelli e bracciali in tinta, possono rappresentare un dettaglio determinante per il nostro look.

Anche il nero, amato e odiato contemporaneamente, rimane tra i colori trend intramontabili. Lo possiamo mettere in occasioni più eleganti o informali, perché molto versatile, sta bene con le unghie corte ma anche lunghe.

Anche naturali

Tra le novità, se molti tipi sono lucidi e brillanti, ritorna l’effetto opaco e matto. Già molti marchi hanno proposto in commercio svariati colori, dal più scuro a quello più chiaro e naturale. Possiamo acquistare semplicemente un top coat da applicare sopra il classico smalto, rendendolo mat.

Per chi vorrà mantenere uno stile più semplice, potrà optare per smalti nude, leggeri ed eleganti, che lasciano vedere in mostra tutti i colori naturali. In questo caso, è consigliabile avere delle mani curate e unghie limate e sistemate.

Quindi, oltre il classico smalto rosso, sono questi i colori nuovi autunnali di tendenza che spopoleranno. Non ci resta che sfoggiarli, per avere mani sempre curate e dal look adatto a ogni evenienza.

