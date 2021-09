Scarpe e stivaletti scamosciati sono un must per l’autunno. Ma pulirli talvolta si rivela un vero incubo! Per fortuna esiste un trucco della nonna davvero efficace: ecco come ottenere scarpe e borse scamosciate finalmente pulite in un attimo con il metodo semplice che sta spopolando.

Come prendersi cura degli accessori in pelle scamosciata

Stivaletti, stivali, décolleté, mocassini per chi ama le scarpe scamosciate, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Lo stesso può dirsi per le borse. Questi accessori sono infatti onnipresenti nelle collezioni autunno/inverno: si tratta di un classico che non passa mai di moda.

Purtroppo la pelle scamosciata è un materiale piuttosto delicato. Quando si macchia è difficile farla tornare come nuova. Per di più, questi accessori sono nemici dell’acqua, perciò non si può certo metterli in lavatrice.

C’è dunque un primo consiglio da tenere sempre a mente per prendersi cura dei prodotti scamosciati: prevenire è meglio che curare. Esistono in commercio diversi spray impermeabilizzanti per camoscio che proteggono il materiale dall’acqua e dalle intemperie, creando una sorta di pellicola invisibile. Non basta applicarli una sola volta per stagione: bisogna utilizzarli ogni volta che si puliscono le scarpe. La maggior parte di questi prodotti hanno anche il vantaggio di vivacizzare il colore delle scarpe.

Un secondo consiglio utile è affidare le scarpe alle cure di un professionista prima di riporle nell’armadio alla fine dell’inverno. Il calzolaio di fiducia saprà infatti far tornare come nuovo il camoscio.

Non è però sempre possibile contare sulla pulizia professionale, soprattutto se il problema è solo una macchia. Ecco allora il semplice metodo casalingo per fare tornare come nuove scarpe e borse in pelle scamosciata.

Scarpe e borse scamosciate finalmente pulite in un attimo con il metodo semplice che sta spopolando

Se si vuole rimuovere una macchia ostinata dagli accessori scamosciati, il trucco è usare due ingredienti che la maggior parte delle persone ha già in casa. Si tratta quindi di un rimedio semplice, veloce ed economico.

Innanzitutto, bisogna procurarsi i due prodotti magici: del detersivo per i piatti e dell’aceto bianco. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha già svelato che questo mix funziona a meraviglia per un altro scopo. Ma è perfetto anche per eliminare le macchie dalla pelle scamosciata senza rovinarla. L’unica precauzione da prendere è scegliere un detersivo per piatti non colorato. Inoltre è meglio fare un piccolo test su una zona nascosta della scarpa o della borsa.

Basterà mischiare in una ciotola l’aceto bianco con un goccio di detersivo e mescolare bene. Poi bagnare un panno in microfibra con il liquido ottenuto, e sfregare molto delicatamente sulle zone più sporche della borsa o delle scarpe. Quando la macchia è sparita, aspettare che la pelle si asciughi completamente.

Il gioco è fatto: gli accessori in pelle scamosciata saranno come nuovi e pronti per essere indossati!

Attenzione, però, se le calzature in questione sono scarponcini da trekking, ci sono altri passaggi da non dimenticare per lavarle alla perfezione.

