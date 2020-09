Hai approfittato delle ultime giornate d’estate per goderti un’escursione in montagna, e ora ti stai chiedendo come pulire le scarpe da trekking infangate. Lavare gli scarponcini serve non solo a rimuovere lo sporco e evitare i cattivi odori. È indispensabile anche per farli durare più a lungo e mantenerne intatte le caratteristiche tecniche. Scopri allora come pulire le scarpe da trekking nella maniera corretta!

I passaggi indispensabili dopo un’escursione

Per portarti avanti nella pulizia delle scarpe, puoi iniziare ancor prima di tornare a casa: immergi le suole in un ruscello per togliere la maggior parte del fango prima che si secchi. Oppure, sbatti gli scarponcini l’uno contro l’altro per ottenere lo stesso effetto.

Una volta rientrato, usa una spazzola morbida per rimuovere i detriti rimasti incastrati nelle suole. Va benissimo anche uno spazzolino da denti! Poi allenta i lacci, rimuovi le solette e fai arieggiare le scarpe.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Se i tuoi scarponcini sono particolarmente sporchi, o se iniziano a formarsi cattivi odori, è il momento di lavarli sotto un getto d’acqua fredda. Puoi anche usare del sapone neutro. Ricordati di rimuovere le solette e i lacci per un miglior risultato. Se le scarpe non sono in tessuto tecnico, ma in pelle, è meglio usare un panno umido.

Come asciugare e riporre le scarpe da trekking

Ricorda: il peggior nemico delle scarpe da trekking è l’umidità, che può addirittura causare la comparsa di muffe. È quindi indispensabile far asciugare gli scarponcini correttamente. Per fare più in fretta, potresti cadere nell’errore di usare il phon, o lasciare le scarpe accanto al termosifone. Niente di più sbagliato! Le fonti di calore diretto possono rovinare le scarpe. Prova invece a riempirle di carta da giornale e lasciarle asciugare all’aria aperta, al riparo dal sole.

Prima che le scarpe siano completamente asciutte, puoi applicare un trattamento impermeabilizzante. Infine, riponi le tue scarpe in un luogo arieggiato, con temperatura attorno ai 18-20°C. È meglio lasciarle allacciate: così manterranno la loro forma, in attesa della prossima escursione.

Ora sai come pulire le scarpe da trekking. Ma, se oltre a camminare hai fatto anche un tuffo in piscina, ti interesserà sicuramente scoprire come lavare il tuo costume da bagno!