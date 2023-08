Scarpe di marca a prezzi stracciati? Ecco dove puoi trovarle con un click sul telefono

Ti piacciono le scarpe firmate ma costano un occhio della testa? Aggira l’ostacolo e scarica queste applicazioni sul telefono!

Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di avere quel preciso capo d’abbigliamento firmato. Succede quotidianamente a chi impazzisce per la moda, ma è capitato in generale ad ognuno di noi. Il problema è che seguire la moda, spesso, può mettere in crisi il nostro portafogli.

Invece di fare rinunce, però, potremmo semplicemente imparare ad essere più scaltri del solito. Nelle righe che seguono, infatti, scopriremo una tecnica semplice, veloce e applicabile davvero da chiunque. Tutto quello che ci servirà sarà uno smartphone, un po’ di pazienza e tanto amore per la moda. Sei pronto? Allora cominciamo!

Scarpe di marca a prezzi stracciati? Su queste app gratuite troverai il miglior prezzo col minimo sforzo!

La moda è fatta di corsi e ricorsi, da cicli che si susseguono. Gli ultimi anni ci hanno messo di fronte al fenomeno della fast fashion. Vestiti prodotti in serie, di scarsa qualità e destinati a durare poco, colorati con tinte alquanto opinabili. Il tutto, però, ingolosisce facilmente: la peculiarità della fast fashion, infatti, è offrire il massimo a prezzi bassissimi.

Oggi, per fortuna, sembra esserci un cambio di rotta. Contro la fast fashion, si sta diffondendo sempre più forte un amore smisurato per il vintage. Capi d’abbigliamento, ma anche pezzi d’arredamento come antichi lampadari vintage o altra oggettistica, infatti, oggi tornano ad essere richiestissimi. Ed ecco che impazzano su internet ricerche di capi vintage o, in generale, il second hand. Il recupero dell’usato, quindi, è una pratica sempre più comune, che ci permette di avere capi ancora bellissimi ma a prezzi molto vantaggiosi.

Scarpe come nuove su queste 3 app

Hai mai sentito parlare di Vestiaire Collective? Quest’app, ormai diffusissima, è sempre più amata da persone che amano il vintage o, più semplicemente, che amano risparmiare.

Basta aprire l’app per vedere un catalogo infinito di borse, vestiti, oggettistica e, soprattutto, stupende scarpe firmate. Fendi, Gucci, Givenchy, e tutte le altre marche sono disponibili su quest’app grazie a cui già tantissime persone hanno fatto affari da urlo! Non scaricarla sarebbe un vero peccato.

Compra e vendi in un click

Un’altra applicazione incredibile per acquistare scarpe di marca a prezzi stracciati è sicuramente Wallapop. Anche questa volta si tratta di un’app gratuita, una vera e propria piattaforma in cui potremo vendere e acquistare borse, vestiti e tanto altro ancora.

Con un po’ di pazienza, potremo scrollare una serie infinita di prodotti di marca e non, e scegliere quello più adatto a noi. Anche in questo caso, i prezzi saranno oltremodo differenti da quelli presenti in negozio.

Infine non potremmo non citare Vinted. La piattaforma di compravendita in questione ha avuto un successo pazzesco nel nostro Paese, e non solo. Dopo aver scaricato l’app, ci troveremo di fronte a tantissime foto, in cui potremo rintracciare il nostro prodotto preferito. Tra prodotti di qualità e prodotti più scarsi, anche Vinted ci darà grande soddisfazione se solo avremo la pazienza di cercare. Pazienza e furbizia, insomma, saranno gli ingredienti chiave per risparmiare tantissimo denaro!

(n.d.r. Trattasi di servizio di informazione non di pubblicità. Non esistono rapporti fra Proiezionidiborsa e le aziende menzionare)