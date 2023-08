Hai mai pensato che sul tuo soffitto c’è un valore che stai trascurando? I lampadari vintage o di antiquariato valgono 6.000 euro

Non ci facciamo caso perché sono sempre stati là, nelle case dei nostri nonni o dei nostri genitori, sui soffitti ci sono dei lampadari che valgono oro. Se sono di questi anni e di questi modelli possiamo rivenderli raggiungendo somme da sogno.

I lampadari sono comparsi per la prima volta in epoca romana, non erano belli ed evoluti come quelli del 1500, del periodo Barocco o del Rococò ma servivano comunque per arricchire gli ambienti. Durante il 1500 comparvero i primi esemplari in cristallo e vetro, in seguito le volute sono diventate più lavorate, lussuose e addirittura eccentriche. Si arrivò poi all’Art Nouveau, agli anni Venti e Cinquanta in cui i lampadari raggiunsero la massima bellezza e i valori più alti.

I lampadari del Barocco che troviamo sui siti di aste sono stati messi in vendita a prezzi che vanno da 1.000 ai 1.500 euro. Sono in legno gessato, ottone massiccio o porcellana. Possono essere in stile veneziano, Capodimonte o con intagli. Il valore non cambia se si tratta di blocchi unici o di applique.

Pezzi rari

Hai mai pensato che sul tuo soffitto c’è un valore che non devi farti scappare? I lampadari del periodo Rococò possono avere un valore che si avvicina ai 2.000 euro. Lo stile francese o il design vittoriano neoclassico ha prodotto capolavori che oggi sono pezzi da collezione. Sono ottimi per arredamenti di lusso, quindi se siamo in possesso di un bene simile possiamo metterlo in vendita su eBay o Etsy, attirerà l’attenzione di collezionisti con molta liquidità a disposizione.

Le lampade Art Nouveau possono arrivare a valere 7.000 euro mentre i lampadari si trovano in vendita a prezzi che variano tra 500 euro e 1.000 euro. Questa differenza è reale ma i lampadari che abbiamo in casa potrebbero essere venduti a somme più interessanti. Ci sono dei modelli in ottone che possono valere 2.500 euro e altri in bronzo che valgono 2.900 euro. Il valore sale quando si tratta di pezzi rari e quelli di design austriaco o tedesco sono considerati tali. Il problema è che sono molto difficili a trovare nelle case italiane dei primi del Novecento.

Hai mai pensato che sul tuo soffitto c’è un valore considerevole?

Molto interessanti sono i pezzi degli anni Venti, Cinquanta e Sessanta del Novecento. Quelli degli anni Venti in stile Impero hanno valori che vanno da 1.370 euro fino a 3.800 euro. Sono modelli in bronzo e cristallo provenienti dalla Francia. Hanno valori che superano di 1.000 o 2.000 euro i modelli dello stesso stile ma prodotti in Italia nella prima metà dell’800, soprattutto i modelli piemontesi che sono i più ricercati.

Sono diversi i modelli degli anni Cinquanta e Sessanta che hanno valori interessanti. Quelli veneziani in vetro di Murano vengono venduti sui siti di aste a prezzi che variano da 650 euro fino a 2.500 euro. Il cristallo Swarovski nei lampadari vintage anni Cinquanta porta il valore dei pezzi fino a 1.000 euro mentre i modelli austriaci in ottone anni Sessanta di Emil Stejnar valgono 6.000 euro. Se abbiamo la fortuna di avere ereditato uno di questi lampadari o modelli simili proviamo a metterli in vendita. I ricavi potrebbero davvero sorprenderci.