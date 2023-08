Quanto costa la retta della prestigiosa scuola del figlio di Briatore e quanto si paga anche in altre scuole per ricchi

Ci sono scuole e scuole e ci sono studenti e studenti. Quello di cui parliamo oggi è una semplice curiosità che dimostra come la società italiana si è divisa in maniera netta tra chi oggi per la grave crisi economica non riesce ad arrivare a fine mese e chi invece può permettersi ogni genere di lusso. Quanto costa la retta della prestigiosa scuola che frequenta il figlio di Briatore?

Anche se parliamo di istruzione e quindi di una cosa che con il lusso può sembrare fuori luogo. La curiosità odierna è quella che riguarda una delle più prestigiose scuole d’Europa che adesso con l’inizio del nuovo anno scolastico 2024-2025 avrà tra i suoi studenti anche il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Quanto costa la retta della prestigiosa scuola del figlio di Briatore e quanto si paga anche in altre scuole per facoltosi e ricchi

Si chiama International School of Monaco ed è l’Istituto che adesso Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci frequenta. E lo farà fino all’età di 18 anni. La scuola tra le più prestigiose d’Europa come dicevamo non è certo per tutti perché la sua retta è da capogiro.

La curiosità nasce dai social network e dalle foto che Elisabetta Gregoraci ha postato del primo giorno di scuola di Nathan Falco. Una prassi che la showgirl ripete ogni anno quella di postare le foto del primo giorno di scuola di suo figlio a cui sembra che lei non manchi mai. Diversi siti di gossip e di informazione hanno colto la palla al balzo per mettere in risalto questa autentica curiosità che è quella del prezzo che facoltosi genitori pagano per consentire ai loro figli di ricevere l’istruzione in queste scuole per benestanti.

Quelle per ricchi e famosi in giro per il Mondo

Nathan Falco, figlio della showgirl Elisabetta Gregoraci e del noto imprenditore Flavio Briatore è iscritto alla International School of Monaco. Lo studente che oggi ha 12 anni, continuerà con questa scuola fino a 18 anni. E per i genitori la retta da pagare è salata. Infatti pare che in questo prestigioso istituto scolastico la retta annuale va da 10.000 a 30.000 euro. Ma c’è di peggio, perché di scuole per facoltosi ce ne sono tante. Per esempio è da 18.000 sterline annue la retta alla Thoma’s Battersea, scuola che tra i suoi studenti nel 2017 ha annoverato anche il principino George dei reali inglesi.

Una scuola che ha solo 560 iscritti provenienti da diversi Paesi del Mondo e tutti benestanti. Restando nel Regno Unito, con oltre 500 anni di vita la Eton è una scuola che forma gli studenti per gli Atenei di Cambridge e Oxford ed anche in questo caso nella sua lunga storia ha visto allievi famosi tra cui diversi reali inglesi. Non si può non nominare, tra le scuole più costose al Mondo, quella frequentata a loro tempo dal principe Ranieri di Monaco, la Re del Belgio, da Juan Carlo primo di Spagna e da Vittorio Emanuele di Savoia. Si tratta della scuola “Le Rosey” in Svizzera. La retta in questo caso vale 100.000 euro l’anno. Choate Rosemary Hall invece è la scuola privata che ha visto tra i suoi studenti l’elite americana da JFK alla figlia di Donald Trump.

