Non facciamoci scappare il capo d’abbigliamento dell’estate che costa meno di 50 euro

Le gonne di jeans sono le vere protagoniste di questa estate 2023. Anche chi non ne ha mai posseduta una e probabilmente rimasto attratto da questo capo di abbigliamento che unisce comodità ad eleganza. Perfette per realizzare abbinamenti casual ma anche più eleganti.

La moda dell’estate è legata ai jeans. Non solo pantaloni ma anche gonne corte, lunghe e midi. Tra le gonne lunghe più apprezzate troviamo quelle in denim con spacco. Ottime per qualsiasi fisicità, da utilizzare al mare ma anche in città a settembre. Cercheremo di capire come indossare questo indumento davvero di moda e, soprattutto, cosa comprare per non spendere un patrimonio. Infatti, nella moda come in tutto, i costi sono legati principalmente al brand che si sceglie di acquistare. Ma come si indossano e quali gonne lunghe in denim acquistare? Non esiste una vera e propria regola per riuscire a risparmiare pur essendo alla moda.

Non facciamoci scappare il capo d’abbigliamento dell’estate

La gonna di jeans potrà essere indossata in diversi modi. Nel caso di persone che prediligono uno stile più ricercato ed elegante si potrà optare per una gonna lunga in jeans con spacco da abbinare ad una camicetta in raso o in seta. Il blu del denim sarà ideale insieme al bianco o a colori molto accesi come ad esempio il rosso. Non solo colori accesi ma anche i pastello come il rosa o l’azzurro saranno bellissimi insieme a questa gonna. Non sottovalutiamo. poi, il nero. Ideale per chi non può farne a meno neppure durante la stagione estiva.

Una camicia di colore scuro o una T-shirt per le più sportive saranno la scelta perfetta per concludere l’estate in bellezza. Contro il freschino di settembre si potrà optare per una giacca in jeans per un abbinamento tono su tono oppure un blazer nero o color cammello. Per quanto riguarda le calzature andranno scelte a seconda della propria preferenza, le gonne in jeans sono perfette con i sandali bassi ma anche con i tacchi. L’abbinamento ideale, secondo chi sta scrivendo, e quello con le sneakers in tela o le amatissime Jordan. Uno stile che non ci farà passare inosservate. Quindi capiamo adesso come acquistare queste zone senza spendere una fortuna.

Cosa comprare

Molti negozi vendono e propongono questo tipo di capo di abbigliamento a prezzi più o meno alti a seconda del marchio oltretutto in alcuni punti vendita sarà ancora possibile usufruire dei saldi. Per esempio Zara propone gonna in Denim a 30 o 40 € a seconda del modello. Il marchio Weekday la propone in denim chiaro scontata da 60 a circa 40 euro. Ancora, a circa 50 € ci sono le gonne in denim di Mango con o senza spacco davanti. Come prevedibile anche Bershka le propone a circa 30 euro. Quindi, non facciamoci scappare il capo d’abbigliamento dell’estate perché costa davvero meno di 50 euro.

(n.d.r. Trattasi di un servizio di informazione e non pubblicitario. Non esiste nessun collegamento diretto o indiretto con le aziende citate)

