Scarpe che puzzano di piedi? Profumale senza lavarle con lo spray naturale che elimina gli odori

Il caldo di stagione e la persistente umidità favoriscono la puzza dei piedi. Il sudore e il fetore rendono l’interno delle scarpe irrespirabile. Per sconfiggerli puoi ricorrere a un rimedio naturale semplice e comodo. È uno spray che, con un paio di spruzzate, diffonderà un aroma gradevole e duraturo. Cosicché non avrai bisogno di lavare puntualmente il tuo paio di sneakers preferite. Ecco di cosa si tratta e di quali ingredienti si compone.

Quando si sta una giornata intera fuori casa i nostri piedi si possono stancare. Ma, oltre alla fatica, bisogna fare regolarmente i conti con l’olezzo che potrebbero generare. È una puzza imbarazzante quella che esce dalle scarpe, e non sempre facile da rimuovere. Di solito puoi affidarti a un buon lavaggio, anche in lavatrice, ma potresti saltare questo passaggio con una soluzione su misura. Di cosa si tratta? È uno rimedio fatto in casa dal potere assorbente che profumerà le tue solette in un batter d’occhio.

Se hai delle scarpe che puzzano di piedi rimedia col prodotto a base di bicarbonato

Oggi realizzeremo in casa uno spray antiodore e contro il sudore, perfetto per far respirare le tue scarpe. Gli ingredienti che ci servono sono solamente tre e li hai con molta probabilità già a disposizione. Ecco cosa devi fare: mischia 15 g di bicarbonato di sodio con 30 cl d’acqua. Poi aggiungi 15 gocce di olio essenziale alla menta.

Ora che hai creato il tuo rimedio fai da te, travasalo in un contenitore con vaporizzatore e spruzzalo all’occorrenza. Dovresti attendere solo qualche minuto, prima di poter indossare nuovamente le tue calzature pulite e profumate!

Due consigli pratici per evitare i cattivi odori in futuro

La stagione calda, purtroppo, favorisce questo tipo di problema. Ma per scongiurare il pericolo delle scarpe che puzzano di piedi puoi sfruttare alcuni vantaggi tipici dell’estate. Uno di questi prevede di ridurre l’umidità in eccesso. Al riguardo, ti basterà lasciare le scarpe direttamente al sole per qualche ora. In questo modo si asciugheranno per bene e non dovrai annusare quel tanfo nauseabondo che sprigionerebbero altrimenti.

Un secondo suggerimento è quello di indossare sempre un paio di calze. Anche se fuori ci sono 40 gradi e vorresti tenere i piedi liberi. Questo perché assorbono gli odori molesti e prevengono il diffondersi dell’umidità sul tessuto. Le tipologie di calze migliori, soprattutto quando le temperature si alzano, sono quelle in cotone traspiranti. Le puoi trovare in vendita nei negozi fisici o su internet, anche delle marche più note.