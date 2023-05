Al primo posto delle destinazioni più belle per le vacanze c’è una città italiana: ecco dove potresti prenotare

Al primo posto delle destinazioni più belle per le vacanze-Deblu68, Public domain, via Wikimedia Commons

Se non sai dove andare in vacanza, lasciati ispirare dalle città più green e sostenibili, tra cui spicca un’italiana da 10 e lode.

Il mese di maggio ha da poco iniziato la sua corsa, ma ci stiamo già avvicinando a grandi passi alla sua metà. Da lì all’inizio di giugno non ci vuole poi molto ed è quindi doveroso cominciare a capire come muoversi per prenotare le vacanze. Il caldo della stagione estiva, di solito, non fa pensare ad altre soluzioni che al mare. Tuttavia, non mancano alternative altrettanto accattivanti ma, soprattutto se non hai le idee chiare, puoi basarti sulle classifiche pubblicate periodicamente.

Spicca tra queste la graduatoria recentemente postata da Booking.com, uno dei siti leader in ambito turistico. Secondo i report annuali della compagnia, una delle caratteristiche più cercate dagli utenti in fase di prenotazione è la sostenibilità. Diversi sono quindi i viaggiatori propensi a individuare mete green e anche a cercare soluzioni di viaggio rispettose dell’ambiente. Fa quindi piacere scoprire che al primo posto delle destinazioni più belle per le vacanze spicca una città italianissima. Tuttavia, prima di svelare il nome della meta preferita, vediamo le altre presenti nella top ten.

Tra Europa e America

Cominciamo citando le destinazioni più vicine all’Italia per chi non ama le tratte particolarmente lunghe e impegnative. La prima presente in classifica è Monaco di Baviera, patria della birra e del famoso Oktoberfest. In ogni caso, la città si distingue per aver investito in diversi progetti relativi alle fonti energetiche rinnovabili. Non mancano poi gli spazi verdi urbani, come il Giardino Inglese o il Parco del Palazzo di Nymphenburg.

L’altra europea presente in classifica è poi Salisburgo, il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio UNESCO. Oltre ad essere famosa per l’arte, la musica e l’architettura barocca, Salisburgo spicca per impegno verso l’ambiente. Nello specifico, la città si è prefissata di ridurre a zero le emissioni di carbonio entro il 2040.

Al primo posto delle destinazioni più belle per le vacanze si trova una città del nord Italia: indovini quale?

Ma nella classifica di Booking c’è spazio anche per altri continenti, dall’Africa all’America. Ad esempio, il secondo gradino del podio è per Foz do Iguaçu, in Brasile, dove si trovano peraltro le cascate più grandi del Mondo. Poco più in basso ecco Santa Marta, in Colombia: qui si trova il Parco Nazionale Naturale Tayrona, area protetta, lungo la zona caraibica. E anche la Carolina del Nord vanta una città all’avanguardia in termini ambientalistici. Si tratta di Charlotte, costantemente impegnata nella pianificazione urbana ecologica.

A tal proposito, come non menzionare la città delle querce? È questo il soprannome di Stellenbosch, in Sudafrica. Nella classifica sono state inserite anche Tainan, la più antica città di Taiwan, Hanmer Springs in Nuova Zelanda e l’indonesiana Nusa Penida. Come anticipavamo, però, il gradino più alto del podio è tutto italiano e lo ha conquistato Merano, perla dell’Alto Adige. La città è immersa in un suggestivo paesaggio alpino incorniciato dalle Dolomiti e ospita il Parco Naturale più grande dell’Alto Adige. Inoltre, investe molto nei percorsi terapeutici naturali e nei prodotti biologici a base di erbe locali utili per alcuni trattamenti.