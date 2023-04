Sono questi i sandali che andranno di moda nell’estate 2023. Li ha indossati anche Giulia Salemi e sono piccole opere d’arte

La primavera è ancora in pieno svolgimento e già la nostra estate pensa alle ferie estive. Con una stagione, l’estate, che ci permette di rinnovare il nostro guardaroba, a partire dalle scarpe. Il caldo invoglia, ad esempio, a mettere su i sandali. Non, però, un modello qualsiasi perché sarà questo quello che farà tendenza nel 2023.

In fondo, non manca poi così tanto all’arrivo della fatidica estate che non rappresenta solo la partenza per le vacanze. È anche la stagione dove poter esibire tanti nuovi capi, accessori e calzature, per essere in piena sintonia con il periodo vacanziero del caldo. Non a caso, in questo periodo, guardiamo con più attenzione, in Rete e sulle riviste, ai modelli che spopoleranno nella stagione imminente.

E che faranno tendenza nelle spiagge, sul lungomare, nelle località di montagna. Perché, diciamocelo, guardiamo sempre con attenzione come si vestono gli altri. E ci girano un poco le scatole se non abbiamo dei vestiti adeguati o di tendenza. Senza spendere grosse cifre, sia chiaro, ma che richiamino la moda del momento.

Dovremmo fare attenzione non solo ai vestiti di moda, ma anche ad accessori e colori

Non solo a livello di vestiti, sia chiaro. Ogni accessorio ha la sua grande importanza. Abbiamo visto, in un precedente articolo, ad esempio, le calze e i collant più adatti per ogni occasione. Così come i colori che non andrebbero mai indossati in determinate occasioni e che, invece, ogni tanto, ci creano imbarazzo per le nostre scelte.

Insomma, non è solo questione di modello di vestito indossato, ma anche di colore e accessori connessi. Tra queste, sicuramente le scarpe hanno una importanza fondamentale. E cosa c’è di meglio, in estate, che i sandali?

Ecco quali sandali ha indossato Giulia Salemi e che faranno tendenza nella prossima estate

E sono questi i sandali che andranno di moda nell’estate 2023. Come detto, uno sguardo lo si dà ai profili Instagram di vip e vippini vari. Che, di solito, anticipano sempre le tendenze della stagione che dovrà venire. Da questo punto di vista, ci ha aiutato il sito di Sky Tg24, che ha mostrato alcuni modelli che andranno di moda. Se, ad esempio, siete dei fan di Giulia Salemi, la trentenne piacentina che è modella, conduttrice e personaggio televisivo, oltre che radiofonico, allora potreste trovare ispirazione.

Infatti, durante la finale del Grande Fratello VIP, Giulia Salemi ha indossato un paio di sandali che subito hanno fatto tendenza. Erano di colore rosa fucsia e si facevano notare anche per il tacco. Che era un tacco scultura.

Sono questi i sandali che andranno di moda nell’estate 2023. Hai pensato anche tu a quelli indossati dalla Salemi?

Si trattava di un modello infradito con listini incrociati. Un sandalo che fa parte del brand GCDS di Giuliano Calza. Non a caso, il modello si chiama Morso, perché la parte posteriore, con quel tacco scultura, sembra la rappresentazione di fauci. I tacchi alti, in ogni caso, saranno la tendenza delle scarpe da donna dell’estate in arrivo.

Fendi, ad esempio, ha i sandali Fendi First, ma con una versione di suola platform. Da non perdere anche il tacco di Ferragamo, con la silhouette Gancini. Shiadanni, invece, su Instagram, ha indossato, per Aldo, un tacco esotico a canna di bambù. Non facciamo spaventare dai prezzi. Sui siti si trovano sandali con tacchi scultura che costano, ad esempio, scontati, 83 euro, come un modello Anna Baiguera.