Con bicarbonato e questa ricetta fai da te prepareremo delle efficacissime pastiglie per il wc ingiallito e lo scarico lento

Che orrore quando i sanitari sono ingialliti a causa dell’azione silente ma devastante dell’acqua calcarea. Le ceramiche e le resine possono rapidamente passare dal bianco splendente, al biancastro fino al tipico giallo del calcare. Il rimedio casalingo che prepareremo non servirà solo per sbiancare il wc ingiallito ma per risolvere problemi di scarico lento. Trattandosi di un rimedio non chimico dovremo attendere i necessari tempi di azione. Alla fine avremo risolto una faccenda domestica senza nemmeno sporcarci le mani. Andiamo allora a vedere il semplicissimo procedimento per realizzare le nostre tabs.

Non avremo bisogno di molti materiali né ingredienti. Ecco di seguito ciò che ci servirà:

una formina per i cubetti di ghiaccio;

bicarbonato di sodio;

bevanda alla cola;

qualche goccia di succo di mandarino (opzionale).

Procedimento:

Mettiamo in ogni vano per i cubetti del nostro stampino due cucchiaini di bicarbonato. Aggiungiamo due gocce di succo di mandarino sia per avere una componente acida sia per dare anche una buona profumazione al nostro wc. Ora completiamo le pastiglie fai da te versando fino al bordo dei cubetti una nota bevanda alla cola. Mettiamo in freezer almeno per un ora.

Come si usano le tabs per il wc?

Per prima cosa verseremo almeno 4/5 cubetti o tabs nel wc. Possiamo gettarle sul fondo oppure in caso di acqua stagnante anche direttamente in acqua. Chiudiamo la tavoletta e il copriasse e attendiamo per un’oretta che lo sgrassatore che abbiamo preparato svolga la sua azione. Trascorso questo tempo possiamo tirare lo sciacquone. Gli aloni gialli sul fondo del wc saranno solo un lontano ricordo. Il nostro wc apparirà bianco abbagliante mentre un buon profumo di mandarino profumerà il nostro bagno.

In presenza di acqua stagnante possiamo potenziare l’efficacia sgorgante, chiudendo la tazza in ceramica con della pellicola per alimenti. Lasceremo agire le nostre magiche tabs e dopo un’oretta tireremo l’acqua sempre con il wc coperto dalla pellicola. Ora lo scarico defluirà senza alcun intoppo. A questo punto togliamo la copertura in pellicola. Quest’ultima creando un vuoto d’aria, potenzierà l’effetto disgorgante delle tabs.

