Più volte abbiamo affrontato l’argomento dei diversi utilizzi dei fondi di caffè. È un ottimo concime e fertilizzante e serve nell’orto per avere carote e ravanelli portentosi. I fondi di caffè mescolati insieme all’olio rendono i mobili in legno lucidi in un batter d’occhio. C’è per un caso di riutilizzo dei fondi di caffè che divide gli esperti e sul quale sono nate animate diatribe. La domanda è: i fondi di caffè profumano gli scarichi o li intasano costringendoci a chiamare l’idraulico?

Finalmente spiegato se gettare nel lavandino i fondi del caffè serva per sgorgare gli scarichi ed eliminare la puzza o li intasi di più

Sono essenzialmente due le caratteristiche che hanno reso i fondi di caffè celebri sgorganti naturali.

Per prima cosa i fondi di caffè sono lipofili ovvero attirano i grassi. Per questo motivo vengono spesso sparsi su pentolame e lavandini per sgrassare e rendere le superfici pulite e deterse in profondità. Inoltre i fondi di caffè hanno un potere deodorante e possono togliere i cattivi odori praticamente da qualsiasi superficie. Se però siamo in presenza di scarichi con presenza di ristagni d’acqua leggiamo attentamente di seguito.

Riescono a stasare scarichi bloccati con ristagni d’acqua?

La risposta è no. In questi casi meglio utilizzare la ventosa sturalavandini perché i fondi di caffè in questi casi potrebbero peggiorare la situazione. È invece un rimedio molto efficace per prevenire che si verifichino ingorghi. Quando l’acqua appare un po’ lenta, allora possiamo utilizzare uno o due cucchiaini del filtro del caffè e gettare subito dopo nello scarico una pentola di acqua bollente. Questa fase di “risciacquo” è essenziale perché il filtro seccandosi potrebbe produrre residui duri che a lungo termine intaseranno la tubatura. Se utilizzati come spiegato invece, i fondi di caffè daranno lunga vita alle nostre condutture, evitando i cattivi odori. Altri utilizzi davvero curiosi dei fondi di caffè riguardano il camino.

