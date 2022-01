Sebbene le selezioni siano periodiche, la frequenza con cui queste avvengono è sorprendentemente variabile. Grandi novità in Poste Italiane poiché le opportunità di lavoro che tanti aspettavano sono finalmente arrivate. Tempo fino al 31 gennaio 2022 per inviare domanda, ma occhio ai requisiti necessari. Perciò, se siamo interessati cogliamo l’occasione al volo.

Non c’è limite di tempo per la candidatura spontanea

Sebbene Poste Italiane pubblichi periodicamente nuove offerte di lavoro, il Gruppo lascia sempre attiva e a disposizione degli interessati la formula di candidatura spontanea. Grazie a questa potremo comunicare autonomamente le nostre qualifiche e competenze. Di conseguenza, aumentano così le possibilità di essere chiamati per ricoprire un ruolo compatibile.

Per farlo, visitiamo la pagina dedicata alle carriere. Da computer, nella barra in alto cerchiamo la scritta Candidatura Spontanea, posta a destra di Posizioni Aperte, e clicchiamo su questa. In fondo alla nuova vista troveremo il tasto “Invia candidatura ora”. Selezionato questo, seguiamo passo passo le indicazioni per inviare la domanda, compilando correttamente il form dei dati anagrafici ed inviando Curriculum vitae.

Grandi novità in Poste Italiane poiché le opportunità di lavoro che tanti aspettavano sono finalmente arrivate

Poste Italiane è alla ricerca di nuovo personale da inserire nell’area Digital, Technology & Operations di Roma. In particolare, il profilo richiesto è quello di Data Scientist. Il candidato ideale è laureato in Ingegneria, Scienze matematiche oppure statistiche e ha maturato almeno 2 anni di esperienza pregressa in ruoli affini. Inoltre, conosce i linguaggi di programmazione per la modellazione dati, come Python, ed ha ampie conoscenze in merito all’analisi degli stessi. Seguono una forte passione per il settore e per le novità emergenti nel mondo del Digital Transformation.

Come visualizzare tutte le posizioni aperte

Per visualizzarle tutte nel dettaglio, rechiamoci alla stessa pagina indicata per la candidatura spontanea. Nella barra in alto, da computer, individuiamo la scritta Posizioni Aperte. Cliccando su questa potremo avere una panoramica delle selezioni attive in Poste Italiane, comprese le indicazioni riguardanti la sede finale di lavoro. Selezionando l’annuncio di nostro interesse, ne potremo visualizzare tutte le info inerenti quali mansioni previste, requisiti necessari, il quadro sull’azienda e gli obiettivi. Nella parte bassa della pagina dedicata all’annuncio è presente il tasto “Invia candidatura ora”, per inviare domanda.

Approfondimento

Il sogno da bimbi di lavorare in Ferrari finalmente realtà con le nuove offerte di lavoro per tutti